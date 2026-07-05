Қазақстанның бас республикалық мешітіне жаңа атау берілді
Енді мешіт ресми түрде «Нұрсұлтан мешіті» деп аталады. ҚМДБ мәліметінше, бұл атау ресми қолданысқа енгізілді.
Бүгiн 2026, 11:16
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Бүгiн 2026, 11:16Бүгiн 2026, 11:16
89Фото: ҚМДБ
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы республикалық Бас мешітке «Нұрсұлтан мешіті» атауы берілгенін хабарлайды.
Осыған байланысты жаңа атау ресми қолданысқа енгізіледі.
Республикалық бас мешіт – елорданың ғана емес, барша Қазақстан мұсылман жамағатының ортақ рухани ордасы. Мешіт халық бірлігін нығайтуға, бейбітшілік пен келісімді дәріптеуге, ізгілік пен мейірімділік құндылықтарын насихаттауға, сондай-ақ имандылық пен адамгершілікке негізделген игі бастамаларды қолдауға қызмет етіп келеді.
Жаңа атаумен республикалық бас мешіт алдағы уақытта да халқымыздың рухани өміріне қызмет етіп, қоғамдағы бірлік пен ынтымақты нығайтуға, дәстүрлі рухани құндылықтарды сақтауға және игі бастамаларды дамытуға үлес қоса береді.
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