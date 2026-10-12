Қазақстанның 7 жылдық дамуы: экономика көлемі 2,6 есе өсіп, 155,7 млрд доллар инвестиция тартылды
12 Қазан 2026, 07:12
БӨЛІСУ
12 Қазан 2026, 07:1212 Қазан 2026, 07:12
41Фото: pixabay
Ең оқылған:
- 166 км/сағ жылдамдықпен жүрген жүргізуші бес сағаттан кейін жол апатына түсті
- Тұман және қатты жел: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Трамп Ресей дизеліне қатысты келісімнен кейін Зеленскийді сынға алды
- Шымкенттегі Қайрат Нұртас концерті: Зардап шеккен 18 жастағы қыздың жағдайы белгілі болды
- «Трамп мұхиты» болуы мүмкін: АҚШ президенті жаңа жоспарын айтты