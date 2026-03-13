Қазақстанның 12 өңірінде дауылды ескерту жарияланды

Бүгiн 2026, 20:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
159
Фото: ©BAQ.KZ архиві

14 наурызда Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

ТЖМ мәліметінше, 14 наурызда Қазақстанның 12 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды. 

  • Қостанай, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Жетісу облыстары: Кей жерлерде тұман күтіледі. Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында желдің екпіні 15-20 м/с жетеді.

  • Қарағанды және Ұлытау облыстары: Тұман түсіп, көктайғақ болады деп болжануда.

  • Ақмола облысы: Түнде және таңертең қар жауып, жаяу боран соғады, көктайғақ болады. Күндіз жауын-шашын (қар, жаңбыр) күтіледі. Кей жерлерде тұман түсіп, желдің екпіні 15-20 м/с дейін күшейеді.

  • Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары: Жауын-шашын (қар, жаңбыр), жаяу боран және көктайғақ күтіледі. Кей жерлерде тұман түсіп, жел жылдамдығы 15-20 м/с жетеді.

  • Қызылорда облысы: Күндіз облыстың орталығы мен оңтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с болады.

  • Алматы облысы: Облыстың оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман түсіп, желдің екпіні 18 м/с дейін күшеюі мүмкін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда күн жылынатыны хабарланды. 

    Бірнеше күннен бері Қазақстанның бірнеше өңірінде -30 °С аяз бен боран болды

    Алдағы күндері Астана мен Алматыда ауа райы қандай болатыны болжанды. 

Ең оқылған:

Наверх