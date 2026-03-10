- 30 °С аяз: Қазақстанның бірнеше өңірінде күн суытады

Қазгидромет: Көктем келмейтін болды

Бүгiн 2026, 16:30
Бүгiн 2026, 16:30
Бүгiн 2026, 16:30
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

«Қазгидромет» ауа райының күрт өзгеруіне байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

11 наурызда Қазақстанның бірқатар өңірлерінде ауа температурасының күрт төмендейді, - деп жазылған хабарламада. 

Синоптиктердің болжамынша, түнгі уақытта:

Ақмола, Павлодар, Қарағанды облыстарында 25–30°С аяз,

Ұлытау және Абай облыстарында 20–25°С аяз,

Шығыс Қазақстан облысында 15–20°С аяз,

Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарында 7–20°С аяз болуы мүмкін.

Содай-ақ, Астана, Қарағанды, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкент, Түркістан және Тараз қалаларында да түнгі температураның айтарлықтай төмендеуі болжанады.

