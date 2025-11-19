Қазақстанға алғашқы Dreamliner ұшақтары 2026 жылы жеткізіледі

Дубай әуесалонында әлемдік жетекші ұшақ өндірушілері Boeing, Airbus және De Havilland компанияларымен келіссөздер өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесудің негізгі күн тәртібі жаңа ұшақтарды, сондай-ақ отандық әуе компанияларына қажетті қосалқы бөлшектерді уақтылы жеткізуді талқылау болды.
Мемлекет басшысының АҚШ-қа сапары кезінде коммерциялық келісімдерге қол қоюы, Көлік министрлігі мен ұшақ өндірушілері арасындағы тікелей ынтымақтастық және отандық әуе компанияларының жаңа ұшақтарды сатып алуы Қазақстан Республикасымен авиациялық серіктестіктің дамуының жаңа кезеңін белгілейді.
Boeing компаниясының сату және маркетинг жөніндегі вице-президенті Пол Ригли Air Astana әуе компаниясына 787 Dreamliner ұшақтарының алғашқы жеткізілімдері 2026 жылдың шілдесінде, ал Vietjet Qazaqstan (Qazaq Air) әуе компаниясына 737 MAX 8 ұшақтарының алғашқы жеткізілімдері 2026 жылдың қыркүйегінде болатынын хабарлады. Қазіргі уақытта жеткізу кестесінде ешқандай кідірістер жоқ.
Өз кезегінде, Көлік министрлігі ұшақтың уақтылы жеткізілуі Нью-Йорк пен Сингапурға жаңа ұзақ қашықтыққа қатынайтын бағыттарды жеделдетіп ашуға ықпал ететінін атап өтті.
Airbus вице-президенті Чарбел Юзкатли Қазақстанда техникалық орталық ашуды қарастыруға дайын екенін білдірді және жүк тасымалын кеңейтуге қызығушылық танытты.
De Havilland ел қалалары арасындағы қашықтықты ескере отырып, Қазақстан ішіндегі аймақтық рейстер үшін пайдалануға болатын жаңа ұшақ түрін іске қосқанын хабарлады.
Сонымен қатар, SCAT Dubai AirShow 2025 көрмесінде тіркеу нөмірі UP-B3746 Boeing 737 MAX 8 ұшағын таныстырды. Бұл оқиға отандық әуе компанияларының әлемдік деңгейде дамуының жаңа кезеңін белгіледі. Дубай әуе көрмесіне келушілер қазақстандық ұшақпен еліміздің мәдени көрікті жерлерін зерттеу мүмкіндігіне ие болды.