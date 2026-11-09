Қазақстанға алдағы қажылық маусымына 4 300 орын бөлінді

Қажыларды орналастыру, тасымалдау және қажылық қызметтерін ұйымдастыру бойынша тараптардың міндеттері айқындалды.

9 Қараша 2026, 03:46
АВТОР
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istockphoto.com 9 Қараша 2026, 03:46
9 Қараша 2026, 03:46
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Фото: istockphoto.com

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы мен Сауд Арабиясы Корольдігінің Қажылық және умра министрі Тауфиқ бин Фаузан әр-Рабиға алдағы қажылық маусымын ұйымдастыру жөніндегі келісімге қол қойды.

Келісімде екі ел арасындағы қажылық сапарын үйлестіру, қазақстандық қажыларға көрсетілетін қызмет сапасын қамтамасыз ету, олардың қауіпсіздігі мен медициналық талаптарды сақтау мәселелері қамтылған.

Құжатқа сәйкес, Қазақстанға алдағы қажылық маусымына 4300 орын бөлінді. Сондай-ақ қажыларды орналастыру, тасымалдау және қажылық қызметтерін ұйымдастыру бойынша тараптардың міндеттері айқындалды.

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