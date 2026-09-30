Елге әкелінетін көліктерге «Еуро-5» талабы енгізілмек – Көлік министрлігі
Қазақстанға жеке мақсатта алғаш рет әкелінетін автокөліктерге «Еуро-5» және одан жоғары экологиялық стандарт енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы ҚР Көлік министрлігі Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті төрағасының орынбасары Амангелді Нұғыманов «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен дөңгелек үстелде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, Көлік министрлігі Қазақстанға жеке мақсатта алғаш рет әкелінетін автокөліктерге қойылатын экологиялық талаптарды кезең-кезеңімен күшейтуге бағытталған нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу жөнінде жоба әзірлеген.
«Еуро-5» талабы кімдерге қатысты?
Амангелді Нұғымановтың түсіндіруінше, жаңа талап Қазақстанға жеке мақсатта әкелініп, елімізде алғаш рет пайдалануға берілетін автокөліктерге қатысты болады.
Бұл ретте Қазақстанда бұрын тіркелген көліктерге жаңа талап қолданылмайды.
«Еуро-5» және одан жоғары экологиялық стандартқа сәйкес келу талабы Қазақстан Республикасында пайдалануға алғаш рет жіберілетін автокөлік құралдарына қатысты болады. Бұған дейін Қазақстанда тіркелген көлік құралдарына бұл талаптар таралмайды.
Осылайша, ұсынылып отырған өзгеріс қолданыстағы автопарктегі көліктерге қойылатын жаңа талап емес. Негізгі мақсат – елге жаңадан әкелінетін автомобильдердің ең төменгі экологиялық стандартын белгілеу.
Коммерциялық көліктерге талап қалай қолданылады?
Комитет төрағасының орынбасарының айтуынша, «Еуро-5» талабы жеке тұлғалар әкелетін көліктерге қатысты енгізілмек.
Ал заңды тұлғалар мен коммерциялық мақсатта көлік импорттайтын кәсіпкерлер үшін қолданыстағы талаптар сақталады. Қазіргі талаптарда «Еуро-4» және «Еуро-5» экологиялық стандарттары қарастырылған.
«Бізде қазір «Еуро-4» және «Еуро-5» стандарттары қолданылады. Коммерциялық және заңды тұлғаларға қатысты осы талаптар сақталады. Ал «Еуро-5» талабы жеке тұлғаларға арнайы енгізілмек», – деді Амангелді Нұғыманов.
Неге «Еуро-5» стандарты енгізілмек?
Министрлік өкілі бұл өзгерісті Қазақстанның автопаркін жаңарту және экологиялық қауіпсіздікті арттыру қажеттілігімен байланыстырды.
Оның айтуынша, талаптың күшеюі елге экологиялық сипаттамасы төмен көліктердің әкелінуін біртіндеп шектеуге, автопарктің техникалық және экологиялық сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар бастама атмосфераға тарайтын зиянды қалдықтарды азайтуға және ірі қалалардағы ауаның сапасын жақсартуға бағытталған.
«Еуро-5» – қазіргі кезде қолданылатын экологиялық стандарттардың бірі. Ол көліктен бөлінетін зиянды заттардың мөлшеріне қойылатын талаптарды белгілейді. Қазақстанда бұған дейін «Еуро-4» және «Еуро-5» стандарттары қолданылып келген.
Жаңа талап қашан күшіне енеді?
Амангелді Нұғымановтың айтуынша, «Еуро-5» стандартына қатысты өзгерістер әзірге күшіне енген жоқ.
Қазіргі уақытта тиісті нормативтік-құқықтық акт жобасы сараптамалық рәсімдерден өтіп жатыр.
Барлық белгіленген рәсімдер аяқталғаннан кейін құжат ресми ақпарат құралдарында жарияланады. Жаңа талап бұйрық ресми жарияланған күннен бастап күшіне енуі тиіс.
Министрлік бұл өзгерісті Қазақстанның ұзақмерзімді даму бағытымен байланыстырып отыр. Оның ішінде экологиялық талаптарды күшейту, автопаркті жаңарту және қауіпсіз әрі заманауи көлік құралдарының үлесін арттыру көзделген.
Бұрын тіркелген көліктерге әсер етпейді
Жаңа талаптың маңызды тұсы – оның Қазақстанда бұрыннан тіркелген автомобильдерге қолданылмайтыны.
Яғни «Еуро-5» талабы қолданысқа енген жағдайда, Қазақстанда бұған дейін тіркеліп, пайдаланылып жүрген көліктерді жаңа стандартқа сәйкестендіру талап етілмейді.
Өзгеріс тек Қазақстанға жаңадан әкелініп, ел аумағында алғаш рет пайдалануға берілетін автокөліктергеқатысты болады.
Министрлік бұл тәсіл арқылы автопаркті біртіндеп жаңартып, экологиялық талаптарға сай көліктердің үлесін арттыруды көздеп отыр.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда көлік әкелу тәртібі өзгеретіні, жаңа талаптар кімдерге қатысты екені хабарланды.
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