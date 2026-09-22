Қазақстандықтар Ұлттық қордан 76 миллион доллар алды: Ақша қайда жұмсалды?
«Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы: Қазақстандықтар 76 миллион доллардан астам қаражатты қалай жұмсады?
«Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы жұмыс істей бастағалы бері қазақстандықтар шамамен 76,11 млн доллар жинақ қаражатын пайдаланды. Қаражат негізінен тұрғын үй жағдайын жақсартуға және білім алу ақысын төлеуге бағытталуда.
БЖЗҚ мәліметінше, 2024 жылғы 1 ақпан мен 2026 жылғы 1 қыркүйек аралығында 365 553 адам төлем алды.
2026 жылы ақша қайда жұмсалды?
Тек 2026 жылдың басынан бері нысаналы жинақтарды 170 156 қазақстандық пайдаланды. Төлемдердің жалпы сомасы 44,84 млн долларды құрады.
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Тұрғын үй: Қаражаттың басым бөлігі баспанаға жұмсалды. 119 279 адам тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 31 млн доллардан астам қаражат пайдаланды.
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Білім беру: Тағы 50 877 адам білім беруге 13,83 млн доллар бағыттады.
Алушы барлық жинақты бірден жұмысқа асыруға міндетті емес. Ақшаның бір бөлігін ғана жұмсап, қалған соманы нысаналы жинақ шотында сақтап қоюға болады.
Көпшілігі ақшаны тұрғын үйге жинақтауға қалдырады
Қаражатты тұрғын үйге пайдаланудың ең танымал тәсілі – тұрғын үй құрылыс жинақтарындағы салымды толықтыру.
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117 712 адам осылай жасап, бұл мақсатқа жалпы сомасы 30,51 млн доллар бағыттады.
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Тағы 788 жас қазақстандық жинақты ипотека бойынша бастапқы жарнаға пайдаланды. Оларға 183,65 мың доллар аударылды.
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Тұрғын үй сатып алған кезде түпкілікті есеп айырысу үшін ақшаны 437 адам жұмсады, жалпы сомасы 102,17 мың долларды құрады.
Қазақстандағы оқуға 13 миллион долларға жуық қаражат бағытталды
Ақшаны білімге жұмсағандардың арасында көбісі Қазақстанның оқу орындарындағы оқу ақысын төледі.
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Мұндай төлемдерді 47 584 адам жалпы сомасы 12,96 млн долларға алды.
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Тағы 2 309 қазақстандық білім беру жинақ салымдарын 587,56 мың долларға толықтырды.
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Шетелде оқуға қаражатты 861 адам жұмсады. Мұндай төлемдердің жалпы сомасы 220,44 мың доллар.
Балалардың шотында қазір қанша жиналды?
Жинақ көлемі баланың бағдарламаға қанша жыл қатысқанына байланысты. Ақша инвестициялануын жалғастыруда, сондықтан жыл сайынғы түсімдерге инвестициялық табыс қосылады.
БЖЗҚ деректері бойынша, бағдарламаға барлық үш жыл бойы қатысып жатқан балалардың жиынтық жинақ сомасы 370,56 долларға жетті. Екі жыл ішінде 263,93 доллар, бір жыл ішінде 130,71 доллар жиналды.
2025 жылдың қорытындысы бойынша әрбір балаға 130,71 доллар есептелді. Бір жыл бұрын бұл сома 129,38 долларды, ал 2023 жыл үшін 100,52 долларды құраған екен.
Ақшаны қашан алуға болады?
Бала 18 жасқа толғанға дейін қаражат Ұлттық қор активтерінің құрамында қалып, инвестициялануын жалғастырады.
Кәмелеттік жасқа толғаннан кейін жинақтарды тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе білім алу ақысын төлеуге пайдалануға болады.
Қалай тексеруге болады?
Баланың бағдарламаға қатысуын және есептелген соманы ата-аналар kids.enpf.kz, eGov.kz, eGov Mobile арқылы, сондай-ақ кейбір банктердің қосымшаларынан тексере алады.
18 жасқа толған алушылар өз жинақтары туралы ақпаратты дербес алады. Ақшаны пайдалану үшін олар уәкілетті операторлардың біріне жүгінуі қажет. Қазіргі уақытта бұлар – Отбасы банк, Halyk Bank және Банк ЦентрКредит.
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