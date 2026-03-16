Қазақстандықтар көбіне неден көз жұмады: Елдегі өлім-жітімнің басты себептері белгілі болды
Сарапшылардың айтуынша, өлім-жітім құрылымында созылмалы аурулар басым.
Бүгiн 2026, 19:56
Фото: ©BAQ.KZ архиві
Қазақстанда өлім-жітімнің негізгі себебі бұрынғыдай қан айналымы жүйесінің аурулары болып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылы Қазақстанда 134,7 мың адам қайтыс болған.
Өлім себептерінің құрылымында мына ауру түрлері алдыңғы орында тұр:
•қан айналымы жүйесінің аурулары – 22,5%;
•жүйке жүйесінің аурулары – 17,8%;
•қатерлі ісіктер (жаңа түзілімдер) – 10,4%;
•тыныс алу органдарының аурулары – 10,2%;
•ас қорыту жүйесінің аурулары – 8,1%;
•жазатайым оқиғалар, жарақаттар мен уланулар – 7,2%.
Сондай-ақ балалар өлімі мәселесіне де ерекше назар аударылып отыр.
2025 жылы 5 жасқа дейінгі 2715 бала, ал 1 жасқа дейінгі 1992 сәби көз жұмған.
Есепті кезеңде нәресте өлімінің коэффициенті мың тірі туған балаға шаққанда 5,85 жағдайды құрады.
