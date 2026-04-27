Қазақстандықтар БЖЗҚ-дан ақша алуды күрт азайтты
Тұрғын үй мен емделуге арналған біржолғы төлемдер көлемі бір жылда 36,9%-ға азайды
Қазақстандықтар тұрғын үй жағдайын жақсарту мен емделуге арналған зейнетақы қаражатын бұрынғыдан сирек ала бастаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл БЖЗҚ деректерінен белгілі болды.
Мәселен, 2026 жылдың қаңтар-наурыз айларында осы мақсаттарға төленген зейнетақы қаражаты 135,24 млрд теңгені құраған. Ал 2025 жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 219,1 млрд теңге болған. Яғни бір жылда мұндай төлемдер көлемі 36,9%-ға азайған.
2026 жылдың басынан бері тұрғын үй жағдайын жақсарту мен емделуге арналған біржолғы зейнетақы төлемдері 135,24 млрд теңгені құрады. Мұрагерлік бойынша төлемдер – 33,05 млрд теңге, Қазақстаннан тұрақты тұруға кетуге байланысты төлемдер – 9,86 млрд теңге, мүгедектігі бар адамдарға төлемдер – 933,26 млн теңге, жерлеуге арналған төлемдер – 2,37 млрд теңге. Сақтандыру ұйымдарына 109,94 млрд теңге аударылды, – делінген хабарламада.
Барлық жарна түрлері бойынша төлемдер мен сақтандыру ұйымдарына аударымдардың жалпы көлемі 2026 жылдың қаңтар–наурыз айларында 360,02 млрд теңгеге жеткен (бір жыл бұрын – 371,44 млрд теңге).
Жасына байланысты төлемдер көлемі 68,63 млрд теңгені құрады (өткен жылы – 56,4 млрд теңге). Зейнет жасына жетуге байланысты БЖЗҚ-дан ай сайын төленетін орташа төлем мөлшері 35 596 теңге болған (35 638 теңге).
1 сәуірдегі жағдай бойынша қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары 26,82 трлн теңгеден асты. Соңғы 12 айда бұл көрсеткіш 4,08 трлн теңгеге немесе 17,9%-ға өскен.
2026 жылғы 1 сәуірдегі мәлімет бойынша, БЖЗҚ-дағы зейнетақы шоттарының жалпы саны 18,53 млн-ға жеткен. Бір жыл ішінде бұл көрсеткіш 1,08 млн-ға немесе 6,2%-ға артқан.
Еске салайық, бұған дейін БЖЗҚ халыққа маңызды ескерту жасады.
Сондай-ақ, зейнетақы жинағын алу шегі өзгеретінін хабарлаған едік.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге 56 күн демалыс: Еңбек демалысы қалай есептеледі?
- Ақ үйдегі атыс: Күдікті Трамп әкімшілігіне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындады
- Грузияда 18 жастағы қазақстандық ұсталды: Ол өмір бойына түрмеге қамалуы мүмкін
- Жәнібек Әлімханұлы мерзімінен бұрын рингке оралуы мүмкін
- Жел, нөсер жауын: 27 сәуірде ел бойынша дауылды ескерту жарияланды