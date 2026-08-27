Қазақстандық жүргізуші куәлігі қай елдерде жарамды?
Қазіргі уақытта қазақстандық жүргізуші куәліктері Вена конвенциясына қосылған 80-нен астам елде жарамды.
Жақында Қазақстан мен Қытай жүргізуші куәліктерін өзара мойындау жөніндегі келісімді жүзеге асыруға жақындағаны туралы ақпарат жарияланды. Осыған байланысты BAQ.KZ тілшісі қазақстандық жүргізушілер ұлттық куәлігімен қандай мемлекеттерде көлік тізгіндей алатынын зерделеп көрді.
Қазақстан 1994 жылдан бері Жол қозғалысы туралы Вена конвенциясының мүшесі саналады. Бұл елімізде берілетін жүргізуші куәліктерінің халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. Сондықтан қазақстандық құжаттар конвенцияға қосылған көптеген мемлекеттерде ресми түрде танылады.
Қазақстандық жүргізуші куәлігі қай мемлекеттерде жарамды?
Бүгінде Қазақстанда берілген жүргізуші куәлігі Вена конвенциясына қатысушы 80-нен астам елдің аумағында қолданылады.
Қазақстан азаматтары Ұлыбритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Нидерланд, Швеция, Норвегия, Финляндия, Польша, Чехия, Португалия, Бельгия, Грекия секілді бірқатар еуропалық елдерде ұлттық жүргізуші куәлігімен көлік жүргізе алады.
Сонымен қатар Украина, Беларусь, Молдова, Сербия, Черногория, Босния және Герцеговина мен Солтүстік Македония да қазақстандық жүргізуші куәліктерін мойындайтын мемлекеттердің қатарында.
Америка құрлығы
Қазақстандық құжаттар Латын Америкасы мен Кариб өңіріндегі бірқатар мемлекеттерде де жарамды. Олардың қатарында Бразилия, Мексика, Чили, Перу, Уругвай, Венесуэла, Эквадор, Куба, Коста-Рика және Багам аралдары бар.
Африка елдері
Қазақстандық жүргізушілер Египет, Марокко, Тунис, Кения, Гана, Сенегал, Сейшел аралдары және Оңтүстік Африка Республикасында көлік жүргізе алады. Алайда кей жағдайларда қосымша талаптар кездеседі. Мысалы, Египетте автокөлік жалдау үшін халықаралық жүргізуші куәлігі қажет болуы мүмкін.
Азия және өзге мемлекеттер
Қазақстандық жүргізуші куәлігі Ресейде, Қытайда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда, Түрікменстанда, Әзербайжанда, Арменияда, Грузияда, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Израильде, Индонезияда, Таиландта, Оңтүстік Кореяда, Моңғолияда, Филиппинде, Пәкістанда және Иранда жарамды.
Сонымен бірге кейбір мемлекеттерде ұлттық куәліктен бөлек қосымша құжат талап етіледі. Мәселен, Жапонияда халықаралық жүргізуші куәлігі немесе жүргізуші куәлігінің ресми аудармасы болуы шарт.
Жүргізуші куәлігін алу ең оңай елдер
Сарапшылардың бағалауынша, жүргізуші куәлігін алу тәртібі мемлекетке қарай айтарлықтай өзгереді. Кей елдерде рәсімдеу процесі барынша жеңілдетілген. Мысалы, Мексиканың кей өңірлерінде жүргізушілер тек теориялық емтихан тапсырып, қысқа уақыт ішінде куәлік иесі атана алады.
Катарда да талаптар салыстырмалы түрде қарапайым. Теориялық дайындық қысқа мерзімде өтеді, ал тәжірибелік сынақ қатаң талаптармен ерекшеленбейді.
АҚШ-тың кейбір штаттарында жүргізуші куәлігін алу үшін теориялық емтихан мен көру қабілетін тексеруден өту жеткілікті. Ал практикалық сынақтың өзі жеңіл форматта ұйымдастырылады.
Канадада жүргізушілер алдымен уақытша куәлік алып, кейін белгілі бір тәжірибе жинаған соң негізгі емтиханға қатысады.
Жүргізуші куәлігін алу қай елдерде қиын?
Кейбір мемлекеттерде жүргізушілерді даярлау жүйесі әлдеқайда қатаң. Мәселен, Финляндияда үміткерлер теориялық білімнен бөлек алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша дайындықтан өтіп, күрделі сынақтар тапсырады. Автомектептегі оқу міндетті саналады.
Жапонияда жүргізушілер арнайы белгіленген маршрутпен мінсіз жүруге тиіс. Кез келген қателік емтихан нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл елдегі жүргізуші куәлігін алу әлемдегі ең күрделі сынақтардың бірі ретінде бағаланады.
Германияда жүргізушілер міндетті теориялық және практикалық курстардан өтеді. Егер үміткер емтиханнан бірнеше рет өте алмаса, оқу процесін қайта бастауына тура келеді.
Сауд Арабиясында да жүргізуші куәлігін алу үшін медициналық тексеру, теориялық және практикалық емтихандардан өту қажет. Кей жағдайда рәсімдеу процесі бірнеше айға созылады.
Жалпы, қазақстандық жүргізушілер ұлттық куәлігінің арқасында әлемнің ондаған мемлекетінде көлік жүргізе алады. Дегенмен шетелге сапар алдында баратын елдің жүргізушілерге қоятын талаптарын нақтылап алған дұрыс. Өйткені кей мемлекеттер халықаралық жүргізуші куәлігін немесе құжаттың нотариалды расталған аудармасын сұрауы мүмкін.
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