Қазақстандық велошабандоз Өзбекстандағы Азия чемпионатында күміс жүлде иеленді
Қазақстан құрамасының өкілі Өзбекстанда өткен маунтинбайктан Азия чемпионатында екінші орын алып, ел қоржынына күміс медаль салды.
Бүгiн 2026, 20:17
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Бүгiн 2026, 20:17Бүгiн 2026, 20:17
137Фото: olympic.kz
Маунтинбайктан Қазақстан құрамасының өкілі Денис Сергиенко Өзбекстанның Ташкент қаласында өткен Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанды.
Қазақстандық спортшы XCO дисциплинасында екінші нәтиже көрсетті. Сергиенко мәреге 01:24:47 нәтижесімен жетті.
Алтын жүлдені Жапония өкілі Рики Китабаяси жеңіп алды. Үздік үштікті Қытай спортшысы Юань Цзиньвэй түйіндеді.
Айта кетейік, бұған дейін Юлия Ли жастар санатында екі қола медаль иеленген еді. Ол XCO және XCC дисциплиналарында үздік үштікке енді.
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