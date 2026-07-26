Қазақстандық семсершілер Гонконгтағы әлем чемпионатында үздік 32 спортшының қатарына өтті
Руслан Құрбанов пен Кирилл Проходов келесі кезеңде бақ сынайды.
Гонконгта өтіп жатқан семсерлесуден әлем чемпионатында ерлер арасындағы жеке шпага бәсекесінің плей-офф кезеңі өтті. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы хабарлады.
Қазақстан құрамасының барлық өкілі – Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов үздік 32 спортшының қатарына ену үшін сынға түсті.
Руслан Құрбанов Израиль өкілі Йонатан Мессика Ламбрейді 15:7 есебімен сенімді жеңді. Ал Кирилл Проходов финляндиялық Йярви Керркодан 15:5 есебімен басым түсіп, келесі кезеңге жолдама алды.
Өкінішке қарай, Вадим Шарлаимов пен Ерлік Сертай жүлде үшін күресті жалғастыра алмайды. Шарлаимов Америкалық Виргин аралдарының өкілі Круз Шембриге 9:15 есебімен жол берсе, Сертай оңтүстіккореялық Квон О Миннен 10:15 есебімен жеңілді.
Бұған дейін Гонконгтағы әлем чемпионатында әйелдер арасындағы жеке шпага сайысының плей-офф кезеңі өткен болатын.
Қазақстан құрамасының барлық өкілі – Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов үздік 32 спортшының қатарына ену үшін сынға түсті.
Руслан Құрбанов Израиль спортшысы Йонатан Мессика Ламбрейді 15:7 есебімен сенімді жеңді. Ал Кирилл Проходов Финляндия өкілі Йярви Керрконы 15:5 есебімен ойсырата ұтып, келесі кезеңге өтті.
Өкінішке қарай, Вадим Шарлаимов пен Ерлік Сертай жүлде үшін күресті жалғастыра алмайды. Шарлаимов Америкалық Виргин аралдарының өкілі Круз Шембриге 9:15 есебімен есе жіберсе, Сертай оңтүстіккореялық Омин Квоннан 10:15 есебімен жеңілді.
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