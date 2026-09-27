Қазақстандық семсерлесушілер Азия ойындарының жеңімпазы атанды

Шешуші бәсекеде ел құрамасы қарсыластарынан басым түсті.

27 Қыркүйек 2026, 15:47
АВТОР
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ҚР ҰОК 27 Қыркүйек 2026, 15:47
27 Қыркүйек 2026, 15:47
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Фото: ҚР ҰОК

Қазақстанның семсерлесуден ерлер құрамасы Аичи–Нагояда (Жапония) өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарының алтын медалін жеңіп алды.

Шпага бойынша командалық жарыстың финалында қазақстандық семсерлесушілер Оңтүстік Корея құрамасымен кездесті. Шешуші бәсекеде Қазақстан командасы қарсыласынан басым түсіп, Азия ойындарының чемпионы атанды.

Бұл алтын – соңғы жылдары ірі халықаралық жарыстарда жоғары нәтижелер көрсетіп жүрген қазақстандық семсерлесу мектебінің кезекті маңызды жетістігі.

Айта кетейік, осы Азия ойындарында қазақстандық шпагашылар жекелей сында да жүлде иеленді. Кирилл Проходов финалда Жапония өкілі, екі дүркін Олимпиада чемпионы Коки Каномен кездесіп, 13:15 есебімен есе жіберіп, күміс медаль жеңіп алды.

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