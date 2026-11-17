Қазақстандық қолөнершілер мен дизайнерлер 200 млн теңге табыс тапты
18 өңірде өткен жәрмеңкелерге мыңға жуық креатор қатысты. Отандық өнімдерге сұраныс қандай деңгейде болды және қай облыс үздік нәтиже көрсетті?
Қазақстанның 18 өңіріндегі шығармашылық кәсіпкерлердің басын қосқан Creative Aimaq республикалық жобасы қорытындыланды. 13 маусым мен 1 қараша аралығында жоба аясында өткен өңірлік жәрмеңкелерге 1000 креатор қатысты. Жәрмеңкелерге 85 мың адам келіп, жалпы 200 млн теңгенің өнімі сатылды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады.
Дизайнерлер, суретшілер, зергерлер, қолөнершілер, аниматорлар мен цифрлық контент әзірлеушілер өз жұмыстарын көпшілікке ұсынды. Келушілер авторлық бұйымдарды сатып алуға, отандық брендтермен және заманауи шығармашылық жобалармен танысуға мүмкіндік алды.
Сауда көлемі бойынша Маңғыстау облысы көш бастады – 33,26 млн теңге. Ақтөбе облысында бұл көрсеткіш 23,85 млн теңгені, Түркістан облысында 21 млн теңгені, Жетісу облысында 16 млн теңгені, Жамбыл облысында 15,2 млн теңгені құрады.
Жәрмеңкелерде ұлттық киімдер, зергерлік әшекейлер, ағаштан, былғарыдан және киізден жасалған бұйымдар, кескіндеме туындылары, анимациялық жұмыстар, сондай-ақ жасанды интеллект көмегімен әзірленген цифрлық өнімдер ұсынылды, - делінген ведомствоның хабарламасында.
Саудамен қатар, жәрмеңкелерде әр өңірдің шығармашылық ерекшелігін танытатын сән көрсетілімдері, шеберлік сабақтары, концерттер, таныстырылымдар және өзге де мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды.
Жоба отандық креаторлардың өнімдерін нарыққа шығаруға, сату мүмкіндіктерін кеңейтуге және аудандар мен ауылдардағы шығармашылық кәсіпкерлікті қолдауға бағытталды. Қатысушылар өнімдерін сатып алушыларға тікелей таныстыруға, тұтынушылар сұранысын бағалауға, іскерлік байланыстар орнатуға және жаңа аудитория тартуға мүмкіндік алды.
Creative Aimaq жобасының қорытындысы өңірлердегі креативті экономиканың әлеуетін және отандық шығармашылық өнімдерге сұраныс бар екенін көрсетті. Креаторларды қолдау, қазақстандық брендтерді ілгерілету және олардың өнімдерін өткізу мүмкіндіктерін кеңейту – креативті индустрияларды дамытудың маңызды бағыттары.
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