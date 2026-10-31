Қазақстандық қоғамдық даму институты жаңа қоғамдық сарапшылар пулын дамытуға бағытталған «Sarapshy» медиажобасын іске қосты
Жоба Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылуда.
31 Қазан 2026, 22:53
БӨЛІСУ
31 Қазан 2026, 22:5331 Қазан 2026, 22:53
135Фото: gov/kz
Қазақстандық қоғамдық даму институты зерттеулер, деректер және нақты қоғамдық үдерістерге сүйене отырып, жаңа қоғамдық әдеп туралы кәсіби әрі көпшілікке түсінікті тілде пікір білдіре алатын сарапшылар пулын қалыптастыруға бағытталған «Sarapshy» медиажобасын іске қосты.
Жоба Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылуда.
Конкурстық іріктеу қорытындысы бойынша 140-тан астам өтінімнің ішінен 25 қатысушыдан тұратын топ жасақталды. Олардың қатарында қоғамдық даму, әлеуметтік қатынастар, мәдениет және коммуникациялар салаларында тәжірибесі бар зерттеушілер, талдаушылар мен практик мамандар бар.
31 қазан мен 14 қараша аралығында қатысушылар тәжірибелі сарапшылар мен дәріскерлердің жетекшілігімен практикалық медиадайындықтан өтеді. Бағдарлама сарапшылық позицияны қалыптастыру, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасау, көпшілік алдында сөйлеу, мазмұнды сараптамалық пікірлер дайындау және аудиториямен жұмыс істеу бағыттарын қамтиды.
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