Қазақстандық өз ағзасын 25 мың долларға сатпақ болды
Мұндай хабарландыруларды бұрын да орналастырғаны анықталды.
Ақмола облысында бүйрек сату әрекеті тергелуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақмола облысы полиция департаментінің Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бүйректі 25 мың АҚШ долларына заңсыз сату фактісінің жолын кесті.
Қылмыстық іс материалдары бойынша Алматы облысының тұрғыны әлеуметтік желілерде өз органын сату ниеті туралы хабарландыру жариялаған.
ҰҚҚК қызметкерлері ерекше хабарландыруға қызығушылық танытып, арнайы іс-шаралар кешенін өткізді, соның нәтижесінде қатысушы Көкшетауда қолма-қол ақша алған кезде ұсталды. Мән-жайды анықтау барысында қазақстандықтың мұндай хабарландыруларды бұрын да орналастырғаны анықталды. Ұстау кезінде полицейлер қолма-қол ақша, ұялы телефон, медициналық анықтамалар мен талдауларды тәркіледі, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
Қазіргі уақытта қылмыстық істі тергеу аясында полицейлер мән-жайларды анықтап, қажетті тергеу әрекеттерін жүргізуде.
Еске салайық, бұған дейін ағзасын 13 миллион теңгеге саудаға салған тұрғынға сот шешімі шықты.
Ең оқылған:
- Үздік ондық: Қазақстандық спортшылар 2026 жылғы Олимпиадада үздіктер қатарынан көрінді
- Олимпиада-2026 жабылу рәсімі: Тікелей эфирді қайдан тамашалауға болады?
- Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының королі мен тақ мұрагерін құттықтады
- Алматы тауларында қар астында қалған турист қаза тапты
- Танымал қазақстандықтар Конституцияның жаңа жобасын қолдады