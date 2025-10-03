Қазақстандық мектептерде тамақтанудың жаңа стандарты енгізілді

1 қыркүйектен бастап Қазақстандағы барлық мектептерде, балабақшаларда, колледждерде және сауықтыру лагерлерінде тамақтанудың жаңа стандарты қолданысқа енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Стандарт Денсаулық сақтау министрлігі, Оқу-ағарту министрлігі, Қазақ тамақтану академиясы, ЮНИСЕФ және ДДҰ сияқты халықаралық ұйымдармен тығыз ынтымақтастықта әзірленді.
ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті төрағасының орынбасары Нұрқан Сәдуақасов атап өткендей, тағамдарда 3,6 есе аз қант және 5 есе аз тұз қолданылады, рационда көкөністер, жемістер мен сүт өнімдерінің үлесі артты. Ас мәзірінен шұжық өнімдері, қақталған тағамдар және тәтті газдалған сусындар алынып тасталды. Тәтті сусындардың орнына су, сүт, қышқыл сүт өнімдері, жеміс шайлары және қант мөлшері аз компоттар ұсынылады.
Сонымен қатар, стандарт алғаш рет шағын жинақталған мектептерде тамақтануды ұйымдастыруға қойылатын жеке талаптарды; арнайы диеталық қажеттіліктері бар балаларды тамақтандыруға қойылатын талаптарды қамтиды және "Жеуге жарамсыздық индексі" ұғымы енгізілді, - деді спикер ОКҚ алаңында өткен дөңгелек үстел барысында.