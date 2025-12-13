Қазақстандық конькиші Әлем кубогінде күміс медаль алды

Қазақстандық спортшы Надежда Морозова Норвегияның Хамар қаласында өтіп жатқан Әлем кубогі кезеңінде күміс жүлдегер атанды. Ол 1500 метр қашықтықта финиш сызығын екінші болып кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Норвегияның Хамар қаласында конькимен жүгіру спортынан Әлем Кубогының төртінші кезеңі жалғасып жатыр. Қазақстанның намысын қорғаған Надежда Морозова 1500 метр қашықтықта өте жоғары нәтиже көрсетіп, екінші орынға ие болды.
Надежда Морозованың нәтижесі: 1:54.98 Жеңімпаз: Жапониялық спортшы Михо Такаги минималды басымдықпен (1:54.95) жеңіске жетті. Үшінші орын: Үздік үштікті норвегиялық Рагне Виклунд (1:55.18) қорытындылады.
Жарысқа Қазақстаннан қатысқан тағы бір спортшы – Елизавета Голубева – жарысты 1:56.84 нәтижесімен сегізінші орында аяқтады.
Еске сала кетейік, 2026 жылы өтетін Қысқы Олимпиада ойындарына лицензиялар Әлем Кубогының төрт кезеңінің қорытындысы бойынша бөлінеді. Надежда Морозованың бұл жетістігі – олимпиада жолдамасына үміттенушілер қатарындағы маңызды қадам.