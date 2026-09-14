Қазақстандық комбайндар Тәжікстанға, Грузияға және Өзбекстанға экспорталады
2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда ауыл шаруашылығы техникасын өндіру 2024 жылмен салыстырғанда 22,3%-ға өсті.
Елде ауыл және орман шаруашылығы техникасын шығарумен 40 кәсіпорын пен өндіріс айналысады. Шығарылымның негізгі бөлігі ауыл шаруашылығы машиналарына тиесілі. Бұл жалпы көлемнің 72,5%-ын құрайды.
1,2 мыңнан астам комбайн шығарылды
2025 жылы Қазақстанда 1 236 астық жинайтын комбайн өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13,7%-ға артық. Барлық комбайндардың жартысына жуығы Ақмола облысында шығарылды. Бұл жалпы көлемнің 47,9%-ы. Қостанай облысына 32%, ал Солтүстік Қазақстан облысына 18%-ы тиесілі болды.
Қазақстандық комбайндар экспортқа шығарылуда
2025 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстан тоғыз астық жинайтын комбайн экспорттаса, жыл қорытындысы бойынша барлығы 16 бірлік жөнелтілді.
Негізгі сатып алушылар Тәжікстан, Грузия және Өзбекстан болды. Өндірушілердің мәліметінше, алдағы уақытта қазақстандық ауыл шаруашылығы техникасының экспортын арттыру жоспарланып отыр.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан әскерилері бірлескен оқу-жаттығуға кірісті.
Ең оқылған:
- Астанада шетелдік блогермен видеоға түскен полицейлер жұмыстан қуылды
- Жамбыл облысында вагон алмақ болған азамат 22 млн теңгесінен айырылды: Күдіктілер ұсталды
- Қазақстанға заңсыз кіргізілмек болған 107 тонна өнім кері қайтарылды Ақбота
- Жаңбыр, тұман, қатты жел: Ел аумағында ескерту жарияланды
- Тегін берілетін дәріні заңсыз сатқан: 60-тан астам дәріхана мен медициналық ұйым жазаланды