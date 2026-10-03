Қазақстандық гимнастар Азия ойындарының қола жүлдегері атанды
Қазақстан құрамасы сапында Жасмин Жүнісбаева, Аида Хәкімжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нұрмағамбетова және Кристина Чепульская өнер көрсетті.
3 Қазан 2026, 22:54
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3 Қазан 2026, 22:543 Қазан 2026, 22:54
215Фото: olympic.kz
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