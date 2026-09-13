Қазақстандық гимнаст Ақмарал Ерекешева Чехияда күміс жүлдегер атанды
Отандасымыз 116,500 ұпай жинап, жеке рекордын жаңартты.
13 Қыркүйек 2026, 07:12
БӨЛІСУ
13 Қыркүйек 2026, 07:1213 Қыркүйек 2026, 07:12
92Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Қазақстандық көркем гимнаст Ақмарал Ерекешева Чехияда өтіп жатқан Grand Prix BRNO жарысының көпсайысында күміс жүлдеге ие болды.
Отандасымыз 116,500 ұпай жинап, жеке рекордын жаңартты. Бұған дейін Франкфурттағы әлем чемпионатында ол 115,800 ұпай алған еді.
Бірінші орынды 117,900 ұпаймен украиналық Таисия Онофрийчук иеленсе, польшалық Лилиана Левинска 108,250 ұпаймен қола жүлдегер атанды.
Жарыс 13 қыркүйекке дейін жалғасады. Ақмарал Ерекешева енді төрт бағдарлама бойынша жекелей сайыстың финалында жүлдеге таласады.
Сондай-ақ қазақстандық гимнаст 1–3 қазанда өтетін Аичи–Нагоя жазғы Азия ойындарында ел намысын қорғайды.
Ең оқылған:
- Аралда көлік жүргізіп бара жатқан 6 жасар баланы полиция тоқтатты
- Азия ойындарында Елдос Сметов пен Сарвиноз Миркадирова Қазақстан құрамасының туын алып шығады
- "Қалқаман" метро бекеті қашан ашылады? Алматы әкімдігі жоспарды жариялады
- Елімізде 14 қыркүйектен бастап тұрғын үй кезегіндегі азаматтар тексеріледі
- Бұршақ жауады, дауыл болады: 12 қыркүйекке ауа райы болжамы