Қазақстандық бессайысшылар 16 жылдан кейін Азия ойындарының жүлдесін иеленді
Қазақстан қазіргі бессайыстан Азия ойындарында 16 жылдан кейін қайта жүлдеге ілікті.
Қазақстанның қазіргі бессайыстан ерлер құрамасы Айти–Нагояда (Жапония) өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды.
Командалық есеп қорытындысы бойынша қазақстандық бессайысшылар үшінші орынға ие болып, 16 жылдан кейін Қазақстанды Азия ойындарының тұғырына қайта шығарды. Бұған дейін еліміздің өкілдері қазіргі бессайыстан Азия ойындарындағы соңғы жүлдесін 2010 жылы иеленген еді.
Финалдық кезеңде Қазақстан намысын Тихон Варехин, Темирлан Абдраимов, Лев Чувашов қорғады. Төрт қазақстандық спортшы да жартылай финалдық кезеңнен сәтті өтіп, шешуші сынға жолдама алды.
Қазіргі бессайыс бағдарламасына семсерлесу, жүзу, кедергілер жолағынан өту және жүгіру мен нысана көздеуді біріктіретін laser run сайысы кіреді.
Бұл қола жүлде қазақстандық қазіргі бессайыс үшін маңызды нәтиже болып, жазғы Азия ойындарындағы 16 жылдық жүлдесіз кезеңге нүкте қойды.
Ерлер құрамасының бұл медалі Қазақстан құрамасының XX жазғы Азия ойындарының алғашқы жарыс күніндегі жүлделер қорын да толықтырды.
Еске салайық, XX жазғы Азия ойындары Айти–Нагояда 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтіп жатыр.
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