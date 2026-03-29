Қазақстандағы жасанды интеллект: бүгінгі тәжірибе және болашақ мүмкіндіктер
Қазақстан жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын дамытуда стратегиялық қадамдар жасап отыр.
Жасанды интеллект (ЖИ) қазіргі заманның ең жылдам дамып келе жатқан технологияларының бірі болып отыр. Әлемде бұл саланың жылдық өсімі 20%-дан асатыны есептелсе, Қазақстан да цифрлық трансформация жолында ЖИ технологияларын белсенді енгізуді мақсат етіп отыр. Елдің мемлекеттік бағдарламалары, университеттер мен бизнес құрылымдары ЖИ-ны экономика мен қоғамның әр саласында тиімді қолдану мүмкіндіктерін зерттеуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекеттік деңгейдегі қолданыс
Қазақстандағы ЖИ технологияларының дамуы алғаш рет 2019 жылы «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында айқын көрінді. Бұл бағдарлама елімізді цифрлық трансформациялауды, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды және инновациялық экономика құруды көздейді.
Мысалы, «Е-Үкімет» порталында жасанды интеллект алгоритмдері азаматтардың өтініштерін жылдам өңдеуге және мемлекеттік қызмет көрсетуді жекешелендіруге мүмкіндік берді. 2025 жылғы ресми деректер бойынша, портал арқылы өтініштердің 82%-ы автоматтандырылған жүйе арқылы өңделуде. Бұл азаматтарға уақыт үнемдеуді ғана емес, бюрократиялық кедергілерді азайтуды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мектептер мен университеттерде ЖИ негізіндегі білім беру платформаларын дамытуға ерекше көңіл бөледі. Мысалы, оқушылардың оқу үлгерімін талдайтын және оқу материалын жеке қажеттіліктеріне бейімдейтін алгоритмдер пилоттық жобаларда қолданылады. Бұл білім беру сапасын арттыруға бағытталған нақты қадам болып отыр.
Бизнес саласындағы тәжірибе
Қазақстандық бизнес ЖИ технологияларын қаржы, сауда, ауыл шаруашылығы және денсаулық сақтау салаларында белсенді қолдануда.
Қаржы секторында, банктер мен fintech-компаниялар клиенттердің қарыз қабілетін бағалау, алаяқтық әрекеттерді анықтау және персонализирленген ұсыныстар жасау үшін ЖИ алгоритмдерін енгізді. Мысалы, Halyk Bank пен Kaspi Bank клиенттердің транзакциялық мінез-құлқын талдап, кредиттік өнімдерді жеке ұсыныстар арқылы ұсынады. Бұл банктердің тәуекелдерін азайтып, клиенттердің қанағаттанушылығын арттыруда.
Ауыл шаруашылығында ЖИ дрондар және спутниктік бақылау жүйелері арқылы егістік алқаптарын мониторинг жасап, дақылдардың өсуін талдайды. Мысалы, Қызылорда мен Түркістан облыстарында пилоттық жобалар дрон арқылы топырақ құрамын, ылғалдылық деңгейін және өсімдіктердің ауру жағдайын бағалайды. Бұл ауыл шаруашылығы өнімділігін 15–20% арттыруға мүмкіндік берді деген есеп бар.
Денсаулық сақтау саласында, ЖИ жүйелері медициналық кескіндерді талдау, ауруларды ерте анықтау және емдеу жоспарларын құру үшін қолданылады. 2025 жылы Қазақстанда пилоттық жобалар аясында онкологиялық науқастардың диагнозын ЖИ алгоритмдері арқылы 95% дәлдікпен анықтауға мүмкіндік берілгені жарияланды.
Ғылым мен зерттеу саласы
Қазақстандағы университеттер мен ғылыми орталықтар ЖИ-ны зерттеу мен тәжірибелік қолдануға белсенді кірісті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Назарбаев Университеті және Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті ЖИ зертханаларын ашып, нейрондық желілер, табиғи тілдерді өңдеу, робототехника және компьютерлік көру салаларында жобалар жүргізуде.
Мысалы, ҚазҰУ ғалымдары Қазақстанның клиникалық деректерін пайдаланып, медициналық шешімдер қабылдауда деректер ғылымы мен ЖИ алгоритмдерін біріктірген жобаны іске қосты. Бұл зерттеулер тек академиялық нәтижелерге ғана емес, практикалық емдеу процестеріне де әсер етуде.
Әлеуметтік салалардағы мүмкіндіктер
ЖИ технологиялары тек экономика мен ғылымда ғана емес, әлеуметтік секторда да қолданыс табуда. Қалалардағы қауіпсіздік камералары мен ЖИ алгоритмдері жолдағы апаттарды, қоғамдық тәртіп бұзушылықтарды және төтенше жағдайларды бақылауға көмектеседі. Сондай-ақ, білім беру мен мәдени салаларда ЖИ арқылы оқу контентін, музей экспозицияларын және интерактивті ресурстарды жекешелендіру тәжірибесі бар.
Қиындықтар мен болашаққа бағыт
Дегенмен, Қазақстандағы ЖИ дамуы бірқатар қиындықтармен кездеседі. Алдымен, деректердің сапасы мен көлемі жеткіліксіз, бұл алгоритмдердің тиімділігін төмендетеді. Екіншіден, кадр тапшылығы – ЖИ саласында білікті мамандардың саны әлі аз. Үшіншіден, этика мен заңнамалық реттеу мәселелері – жасанды интеллект жүйелерін қолданудағы негізгі кедергілердің бірі.
Жасанды интеллектіні дамыту
Қазақстан жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын дамытуда стратегиялық қадамдар жасап отыр. Елдің басты мақсаты — ЖИ‑ны экономикалық, әлеуметтік және ғылыми салаларда толық интеграциялау, сондай-ақ әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті мамандар мен шешімдерді қалыптастыру.
- Мемлекеттік қолдау
Ұлттық AI платформасы құрылды, ол мемлекеттік органдар мен бизнеске аналитикалық шешімдер ұсынады.
Инвестициялық бағдарламалар арқылы ЖИ стартаптарын қолдау және халықаралық серіктестіктерге шығу мүмкіндігі қарастырылған.
Заңнамалық база жасалып, ЖИ технологиясын этикалық, қауіпсіз және тиімді қолдану ережелері бекітілуде.
- Білім беру және кадрлар даярлау
Университеттер мен ЖИ зерттеу орталықтары (мысалы, Назарбаев Университеті, ҚазҰУ, ISSAI) мамандарды даярлауға бағытталған.
Мектеп оқушылары мен студенттер арасында ЖИ‑Olympiada, хакатондар, онлайн курстар ұйымдастырылып, ЖИ‑ға қызығушылықты арттыруда.
Қазақ тілінде ЖИ ресурстарын дамыту үшін Qazaq AI сияқты платформалар жұмыс істейді.
- Инновациялық экожүйе
Стартап акселераторлары және венчурлық қорлар ЖИ жобаларын жылдам нарыққа шығару үшін қолдау көрсетеді.
Alem.ai орталығы — халықаралық стандарттағы зертханалар, стартап кампустар мен инновациялық платформаларды біріктіретін орталық, бұл ЖИ экожүйесін күшейтеді.
ЖИ‑ны ауыл шаруашылығы, қаржы, өндіріс, білім беру және денсаулық сақтау сияқты салаларға енгізу арқылы нақты экономикалық нәтиже алынуда.
- Болашаққа бағыт
ЖИ‑ны дамыту арқылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру, өндірістік процестерді оңтайландыру және әлеуметтік қызметтерді автоматтандыру жоспарланған.
2030 жылға қарай елде 5 миллион азаматқа ЖИ дағдыларын үйрету, ЖИ жобаларының экспорты мен инновациялық шешімдердің әлемдік нарыққа шығуы көзделген.
ЖИ‑ның этикалық, заңнамалық және әлеуметтік стандарттары халықаралық тәжірибеге сәйкес жетілдірілуде.
Қазақстан жасанды интеллект технологияларын қолдануда айқын серпіліске жетті. Мемлекеттік басқару, бизнес, ғылым және әлеуметтік секторлардағы пилоттық жобалар ЖИ-ның практикалық әсерін көрсетуде. Дегенмен, технологиялық әлеуетті толық іске асыру үшін кадрлық даярлық, деректер сапасы, заңнамалық база және этикалық стандарттарды дамыту қажет. Болашақта ЖИ тек экономикалық тиімділікті арттырып қана қоймай, қоғам өмірін жетілдіруде маңызды рөл атқаратындығы анық.
