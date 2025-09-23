Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстандағы жас ғалымдарға арналған гранттар: Конкурсқа қалай өтініш беруге болады?

Бүгiн, 16:19
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Ғылым және жоғары білім министрлігі 2026-2028 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсының басталғанын жариялады, деп хаарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Өтінімдерді қабылдау 25 қыркүйектен басталып, 25 қазанға дейін жалғасады, - деп хабарлады Министрліктің баспасөз қызметі.

Конкурстық құжаттамаға сәйкес ғылымды дамытудың басым бағыттары:

– Экология, қоршаған орта және табиғатты ұтымды пайдалану;

– Энергия, озық материалдар және көлік;

– Озық өндіріс, цифрлық және ғарыштық технологиялар;

– Елдің зияткерлік әлеуеті;

– Өмір және денсаулық туралы ғылым;

– Агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамыту;

– Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс, биологиялық қауіпсіздік ғылыми бағыттары.

Айта кетейік, ғылыми жетекшінің және өтінім берушінің электрондық цифрлық қолымен расталған конкурстық өтінімдер Ғылым комитетіне электронды түрде "ҰМҒТСО" АҚ ақпараттық жүйесі https://is.ncste.kz арқылы беріледі.

