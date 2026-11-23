Қазақстандағы жаңа тұрғын үй бағасы: Баспананың шаршы метрі қай жерде арзанырақ?
Қазақстанда 2026 жылғы қазан айында жаңа тұрғын үйдің бір шаршы метрінің орташа құны 629 463 теңгені құрады. Бір айда баға 0,5%-ға, ал бір жылда 10,4%-ға өсті. Ең қымбат жаңа құрылыстар бұрынғысынша Алматы мен Астанада орналасқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұндай деректер AERC экономикалық саясатты талдау орталығының қараша айындағы шолуында келтірілген.
Алматыда жаңа тұрғын үйдің бір шаршы метрінің орташа құны 746 673 теңгеге, Астанада 746 490 теңгеге жетті. Екі қала арасындағы айырмашылық небәрі 183 теңгені құрады.
Ресми статистикада келтірілген қалалар арасында ең қолжетімді баға Оралда тіркелді – бір шаршы метрі 349 668 теңге.
Салынып жатқан үйлердегі баспана қанша тұрады?
AERC сарапшылары Krisha.kz сайтындағы салынып жатқан тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлерді сату туралы хабарландырулардағы ұсыныс бағаларын жеке зерттеді.
Бұл деректер бойынша, Қазақстан бойынша шаршы метрдің орташа құны 589 408 теңгені құрады. Бұл қыркүйекпен салыстырғанда 1,7%-ға аз.
Әртүрлі қалаларда баға айтарлықтай ерекшеленеді:
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Алматы – шаршы метріне 817 652 теңге;
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Астана – 622 562 теңге;
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Шымкент – 476 953 теңге;
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Атырау – 490 944 теңге;
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Өскемен – 469 375 теңге;
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Көкшетау – 410 000 теңге;
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Қарағанды – 394 000 теңге;
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Қостанай – 338 000 теңге;
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Тараз – 325 500 теңге;
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Ақтөбе – 317 500 теңге.
Деректер қолжетімді қалалар арасында ең айқын айлық өсім Көкшетауда тіркелді – 5,8%-ға.
Сонымен қатар Астанада шаршы метрдің құны іс жүзінде өзгермеді (0,8%-ға төмендеді), ал Шымкентте 0,9%-ға азайды.
Пайдалануға берілген жаңа үйлердегі пәтерлер қанша тұрады?
Мамандар пайдалануға беріліп қойған тұрғын үй кешендеріндегі ұсыныстарды да жеке бағалады.
Ел бойынша мұндай тұрғын үйдің бір шаршы метрінің орташа бағасы 544 788 теңгені құрады. Қыркүйекпен салыстырғанда көрсеткіш іс жүзінде өзгерген жоқ – төмендеу небәрі 0,1%-ды құрады.
Алматыда пайдалануға берілген жаңа үйлердегі шаршы метр орта есеппен 895 573 теңгеге, Астанада – 515 593 теңгеге, Шымкентте – 470 992 теңгеге ұсынылды.
Бір ай ішінде дайын кешендердегі тұрғын үйді сату туралы хабарландырулар саны 580-нен 595-ке дейін өсті.
Әртүрлі санаттағы пәтерлердің бағасы қалай өзгеруде?
Тұрғын үй құны тек қалаға ғана емес, тұрғын үй кешенінің санатына да байланысты.
Зерттеу деректері бойынша, салынып жатқан үйлердегі орташа ұсыныс бағалары мынадай болды:
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эконом-санат – шаршы метріне 501 309 теңге;
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комфорт-санат – 503 457 теңге;
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бизнес-санат – 699 513 теңге;
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элиталық тұрғын үй – 1 255 556 теңге.
Қазан айында эконом-санаттағы тұрғын үй 4,1%-ға қымбаттады. Комфорт-санатта баға іс жүзінде өзгермеді, ал бизнес-санатта ұсыныстардың орташа құны 2,7%-ға төмендеді.
Тұрғын үй сатып алушыларды не күтіп тұр?
AERC бағалауынша, алдағы айларда жаңа құрылыстар бағасының өсуі баяулауы мүмкін. Жекелеген өңірлер мен нарық сегменттерінде сарапшылар ұсыныс құнының төмендеуі мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Баға динамикасына сатып алушылардың белсенділігі, ипотеканың қолжетімділігі және құрылыс салушылардың шығындары әсер етеді.
Қазан айында Қазақстанда тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша 31 864 мәміле тіркелді – бұл қыркүйекпен салыстырғанда 10%-ға аз. Сонымен қатар құрылыс жұмыстарының құны бір жыл ішінде 10,1%-ға өсті.
Сатып алушылардың қызығушылығын жаңа ипотекалық тетіктер мен құрылыс салушылардың арнайы ұсыныстары қолдауы мүмкін.
Сондай-ақ сарапшылар сұраныстың өзгеруі жағдайында құрылыс компаниялары пәтер сатып алудың неғұрлым икемді шарттары мен қосымша жеңілдіктер ұсына бастайды деп болжайды.
Дегенмен хабарландырулардағы бағалар мәміленің түпкілікті құнымен әрдайым сәйкес келе бермейді. Сондықтан пәтер таңдағанда нақты тұрғын үй кешенін, оның дайындық деңгейін, орналасқан жерін және сату шарттарын ескеру маңызды.
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