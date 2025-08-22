Қазақстандағы зейнеткерлер саны 2,5 миллионға жақындап қалды

Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 2 трлн 451,4 млрд теңге сомасына зейнетақы төленді, оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге – 793 млрд теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге – 1 трлн 658,4 млрд теңге қарастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еңбекминінің хабарлауынша, 2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша зейнеткерлер саны – 2 млн 497 мың адам.
Зейнетақы төлемдері мен өсімі
2025 жылдың басынан бері республикалық бюджеттен зейнетақы төлемдеріне 2 трлн 451,4 млрд теңге бөлінді. Оның ішінде:
- 793 млрд теңге – базалық зейнетақыға,
- 1 трлн 658,4 млрд теңге – ынтымақты зейнетақыға бағытталған.
Министрліктің дерегінше, республикалық бюджеттен төленетін жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 143 097 теңгені құрады. Оның ішінде:
- ынтымақты зейнетақы – 95 491 теңге,
- базалық зейнетақы – 47 606 теңге.
Жаңа жылдан бастап енгізілген өзгерістер
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап:
- базалық зейнетақы мөлшері 6,5%-ға,
- ынтымақты зейнетақы мөлшері 8,5%-ға артты.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2023 жылдан бастап бес жыл ішінде ең төменгі базалық зейнетақы күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін, ал ең жоғарысы 120%-ға дейін кезең-кезеңімен жеткізілуі тиіс.
Осыған байланысты 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап:
- ең төменгі базалық зейнетақы 32 360 теңгені,
- ең жоғарысы 50 851 теңгені құрады.
Ведомствоның мәліметінше, базалық зейнетақының мөлшері әр азаматтың еңбек өтілі мен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына (БЖЗҚ) аударған міндетті зейнетақы жарналарына байланысты есептеледі.
Министрлік өкілдері еңбек өтілі көп, тұрақты түрде зейнетақы жарна аударып отырған адамдар болашақта жоғары базалық төлем алатынын атап өтті.
Сонымен бірге зейнетақы жүйесін жаңғырту аясында жас қазақстандықтардың еңбек нарығына белсенді қатысып, ерте жастан жинақ жүйесіне қаржы аударуы маңызды екені ескертілді.
Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады.
Өз кезегінде азаматтың жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтіліне (кем дегенде 6 ай қажет) және зейнеткерлікке дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысына байланысты болады.