Ақша айырбастау орындарында доллар арзандады
Айырбастау пунктерінде доллар бағамы күрт төмендеді.
Бүгiн 2026, 14:02
146Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Қазақстанның айырбастау пунктерінде доллар бағамы төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астананың айырбастау пунктерінде доллар орта есеппен 485 теңгеден сатылып, 478-479 теңгеден сатып алынуда.
Алматыда америкалық валютаны сату бағасы 480-481 теңгені құраса, сатып алу орташа есеппен 478 теңгеден жүзеге асырылып жатыр.
Айта кетейік, 16 наурызда Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 4,49 теңгеге төмендеп, 486,2 теңгені құраған болатын
