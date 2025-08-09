Қазақстандағы алғашқы АЭС-ке атау беріледі

Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясы (АЭС) ресми атауға ие болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Атом энергетикасы агенттігі мәлімдеді.
Алғашқы қазақстандық АЭС-ке атау беру мәселесі қарастырылып жатыр. Біз осы бағытта жұмыс жүргізудеміз. Егер тиісті ұсыныстар түссе, қарастыруға дайынбыз, - деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Еске сала кетейік, 8 тамызда Алматы облысында еліміздегі алғашқы атом электр станциясының құрылысы ресми түрде басталған еді.
Сондай-ақ Премьер-министр Олжас Бектенов "Росатом" мемлекеттік корпорациясының бас директоры Алексей Лихачёвпен кездесу өткізді.