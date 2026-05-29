Қазақстанда жылжымайтын мүлікке техпаспорт енді тек онлайн рәсімделеді
Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын eGov mobile қосымшасы арқылы да алуға болады.
1 маусымнан бастап Қазақстанда жылжымайтын мүлікке техникалық паспорт пен кадастрлық паспорттың телнұсқасын рәсімдеу қызметі толық онлайн форматқа көшіріледі. Бұл туралы Ұлттық ақпараттық технологиялар хабарлады.
Бұған дейін қазақстандықтар қызмет ақысын төлеу және дайын құжатты алу үшін ХҚКО-ға баруға мәжбүр болатын. Енді барлық процесс онлайн жүзеге асады. Қызмет ақысын өтінім беру кезінде төлеуге болады, ал дайын техникалық паспорт немесе кадастрлық паспорттың телнұсқасы жеке кабинеттегі «Қызметтерді алу тарихы» бөліміне автоматты түрде жүктеледі. Қызмет көрсету мерзімі жылжымайтын мүлік нысанының түріне байланысты болады.
Қызметті алу үшін:
– eGov.kz порталы сайтына кіріп, «Басты бет» – «Жылжымайтын мүлік» – «Сатып алу, сату, жалға алу» немесе «Тұрғын үй қатынастары» бөліміне өту қажет;
– «Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын беру» немесе «Кадастрлық паспорт телнұсқасын беру» қызметін таңдау керек;
– өтініш пен жылжымайтын мүлік түрін көрсетіп, «Азаматтарға арналған үкімет» филиалын таңдау қажет;
– қажетті деректерді толтырып, төлем жасап, сұранысты қолжетімді тәсілдердің бірімен растау керек.
Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын eGov mobile қосымшасы арқылы да алуға болады.
Ең оқылған:
- Жаңа 500 теңге: Ұлттық банк маңызды мәлімдеме жасады
- Әл-Фарабидағы қайғылы оқиға: Мас күйінде көлік айдаған кәсіпкердің соты басталды
- Ақмола облысында көкпар кезінде жасөспірім көз жұмды
- Тоқаев: Қазақстанның Ресей экономикасына салған инвестициясы 29 млрд доллардан асты
- Садыр Жапаров ЕАЭО саммитіне қатысу үшін Астанаға келді