Қазақстанда жыл басынан бері 57,2 млрд теңгенің пошта және курьерлік қызметі көрсетілді
2026 жылғы қаңтар-тамызда Қазақстанда көрсетілген пошта және курьерлік қызметтердің көлемі 57,2 млрд теңгені құрап, 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,1%-ға өсті. Оның ішінде 13,4 млрд теңге халыққа көрсетілген қызметтерге тиесілі.
Өңірлер бөлінісінде пошта және курьерлік қызметтер көлемінің ең жоғары үлесі Алматы қаласына – 58,7%, Астана қаласына – 13,2% және Қарағанды облысына – 3,2% тиесілі.
Ауылдық жерлерде есепті мерзімде көрсетілген қызметтердің көлемі 2,0 млрд теңгені құрады.
Пошта және курьерлік қызметтердің ең жоғары көлемі Алматы қаласында тіркелді – 33,6 млрд теңге. Одан кейін Астана қаласы – 7,6 млрд теңге және Қарағанды облысы – 1,8 млрд теңге.
Пошта және курьерлік қызметтердің негізгі түрлеріне пошта және арнайы жөнелтілімдерді, оның ішінде сәлемдемелерді, бандерольдерді және хат-хабарларды қабылдау, өңдеу, тасымалдау және жеткізу, сондай-ақ курьерлік жеткізу қызметтері жатады.
Пошта және курьерлік қызметтер көлемі
млн. теңге
|
Пошта және курьерлік қызметтер көлемі, 2026 жылғы қаңтар-тамыз
|
Оның ішінде
|
Пошта және курьерлік қызметтер көлемі, 2025 жылғы қаңтар–тамыз
|
оның ішінде
|
халыққа көрсетілген қызметтер
|
халыққа көрсетілген қызметтер
|
Қазақстан Республикасы
|
57204,1
|
13421,1
|
56578,1
|
13555,7
|
Абай
|
464,6
|
223,1
|
468,1
|
242,6
|
Ақмола
|
823,5
|
273,1
|
905,0
|
336,4
|
Ақтөбе
|
1 248,4
|
543,9
|
1 158,5
|
483,4
|
Алматы
|
1 428,6
|
531,7
|
865,1
|
378,3
|
Атырау
|
634,5
|
347,5
|
696,2
|
289,3
|
Батыс Қазақстан
|
752,3
|
336,0
|
804,1
|
373,7
|
Жамбыл
|
937,3
|
680,3
|
852,2
|
599,2
|
Жетісу
|
596,9
|
180,5
|
484,8
|
167,7
|
Қарағанды
|
1 817,6
|
1 051,0
|
1 917,6
|
1 073,7
|
Қостанай
|
1 148,6
|
613,1
|
1 251,4
|
670,2
|
Қызылорда
|
745,3
|
93,5
|
577,5
|
93,2
|
Маңғыстау
|
690,8
|
274,1
|
737,8
|
290,1
|
Павлодар
|
876,5
|
295,9
|
951,0
|
342,0
|
Солтүстік Қазақстан
|
794,6
|
367,2
|
870,1
|
358,8
|
Түркістан
|
971,8
|
445,7
|
778,0
|
371,0
|
Ұлытау
|
126,9
|
25,4
|
114,1
|
26,6
|
Шығыс Қазақстан
|
1 065,7
|
475,1
|
1 100,6
|
460,2
|
Астана қаласы
|
7 563,7
|
1 598,2
|
7 742,3
|
1 543,3
|
Алматы қаласы
|
33 591,0
|
4 680,9
|
33 331,1
|
5 091,3
|
Шымкент қаласы
|
925,4
|
385,5
|
972,6
|
364,9
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