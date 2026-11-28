Қазақстанда журналистерге арналған қазақтілді жасанды интеллект моделі іске қосылды
Платформа 300 мыңға жуық мақаланы қамтиды. Ол мәтінді қысқаша түйіндеп, негізгі ақпаратты бөліп алуға және сұхбатқа дайындалуға көмектеседі.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары журналистерге арналған «AI-QazMedia» атты қазақтілді жасанды интеллект моделін әзірлеп, іске қосты.
Платформаның дерекқорына 300 мыңға жуық бірегей мақала енгізілген. Олардың қатарында республикалық газет-журналдардың архивтеріндегі материалдар да бар.
«AI-QazMedia» көлемді мақалалардың мазмұнын қысқаша түйіндеп, негізгі тезистері мен қорытындыларын тізім түрінде ұсынады. Сондай-ақ мәтіннен пайдаланушыға қажетті ақпаратты бөліп алып, кесте түрінде рәсімдей алады.
Модельді әзірлеуге ҚазҰУ-дың бес ғалымы қатысқан. Университет доценті Әсел Оспанның айтуынша, команда платформаны жаңа мүмкіндіктермен толықтыруды жоспарлап отыр. Атап айтқанда, сұхбатқа дайындалуға және аудиожазбаларды өңдеуге арналған функциялар қосылмақ.
Алдағы уақытта сөйлеуді тану функциясын қосуды жоспарлап отырмыз. Ол журналистерге сұхбатпен жұмыс істеуге көмектеседі, – деді Әсел Оспан.
Әзірлеушілердің айтуынша, жасанды интеллект көмекшісі сұхбатқа дейін журналистке сұрақтар дайындауға жәрдемдеседі. Ал әңгімелесуден кейін аудиожазбаны мәтінге айналдырып, сұрақтар мен жауаптарды дерекқорда сақтайды.
«AI-QazMedia» платформасына кез келген адам тіркеліп, оның мүмкіндіктерін пайдалана алады.
Ең оқылған:
- 2027 жылы қазақстандықтарды қандай 5 өзгеріс күтіп тұр?
- Қалың қар, боран және көктайғақ: Елімізде ауа температурасы –20 градусқа дейін төмендейді
- Желтоқсанда Қазақстанда ауа райы қандай болады? Болжам
- БҚО-да 148 жылқы жоғалған: Төрт күдікті қамауға алынды
- Қазақстандағы өзен-көлдер мен су қоймалары цифрлық базаға енгізілді