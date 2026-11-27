2027 жылы қазақстандықтарды қандай 5 өзгеріс күтіп тұр?
2027 жылы Қазақстанда ең төменгі жалақы мен зейнетақы өсіп, әлеуметтік төлемдерді тағайындау тәртібі өзгереді. Елде ауқымды құрылыс жұмыстары жүргізіліп, жаңа халықаралық әуе рейстерін ашу жоспарланып отыр. Алайда қымбатшылық мәселесі әлі де өзекті болып қала бермек. Алдағы жылы қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұрғанына BAQ.KZ тілшісі шолу жасады.
Экономика өседі, ал қымбатшылық ше?
Үкіметтің болжамынша, 2027 жылы Қазақстан экономикасы 5,3 пайызға өседі. Алдағы үш жылда да осы өсім қарқынын сақтап қалу жоспарланып отыр. Бұған өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда және құрылыс салаларының дамуы ықпал етпек.
Ресми болжам бойынша, келесі жылы инфляция 7,5-9,5 пайыз аралығында болады.
Дегенмен инфляцияның төмендеуі тауарлар мен қызметтердің арзандайтынын білдірмейді. Бағаның өсу қарқыны баяулағанымен, қымбатшылық жалғасуы мүмкін.
Ең төменгі жалақы 110 мың теңгеге дейін өседі
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыны 85 мың теңгеден 110 мың теңгеге дейін көтеру жоспарланған. Осылайша, оның мөлшері 25 мың теңгеге немесе шамамен 29 пайызға артады.
Президенттің тапсырмасына сәйкес, бұл өзгеріс 1,8 миллионға жуық азаматты қамтиды. Олардың арасында бюджет саласында еңбек ететін 370 мыңнан астам қызметкер бар.
Алайда ең төменгі жалақының өсуі барлық қазақстандықтың еңбекақысы бірдей 29 пайызға артады дегенді білдірмейді. Өзгеріс, ең алдымен, жалақысы төмен қызметкерлерге қатысты болмақ.
Зейнетақы қаншаға өседі?
2027 жылы жасына байланысты зейнетақы мөлшерін 8,5 пайызға арттыру көзделген.
Дегенмен әр азаматтың алатын зейнетақысы еңбек өтіліне, табысына және басқа да көрсеткіштерге байланысты есептелетіндіктен, төлем мөлшері әртүрлі болады.
Жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлемнің мерзімі қысқарады
Келесі жылдан бастап жұмысынан айырылған азаматтарға берілетін әлеуметтік төлемнің ең ұзақ мерзімін алты айдан үш айға дейін қысқарту көзделіп отыр.
Төлемді есептеу кезінде азаматтың соңғы екі жылдағы орташа айлық табысының 45 пайызы негізге алынады. Оның нақты мөлшері әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне де байланысты.
Сонымен қатар жұмыссыз азаматтарға бос жұмыс орындарын ұсыну және қажет болған жағдайда жаңа мамандыққа оқыту шаралары қарастырылған.
Дегенмен жаңа тәртіп енгізілген жағдайда азаматтардың үш ай ішінде жұмыс тауып үлгеруі маңызды мәселелердің біріне айналмақ.
Жұмысқа ерте шыққан аналардың төлемі сақталады
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала күтіміне байланысты әлеуметтік төлем алатын аналар жұмысқа қайта шыққан жағдайда да баласы бір жарым жасқа толғанға дейін төлем алу құқығын сақтайды.
Мәселен, баласы алты айға толғанда жұмысқа оралған ана еңбекақысымен қатар бала күтіміне байланысты әлеуметтік төлемді де ала алады.
Жәрдемақы тағайындау тәртібі өзгереді
2027 жылғы 11 қаңтардан бастап әлеуметтік төлемдердің 12 түрі бойынша жаңа жүйені пилоттық режимде іске қосу жоспарланып отыр.
Жаңа тәсіл бойынша отбасының табысымен қатар оның әлеуметтік және мүліктік жағдайы да ескеріледі. Атап айтқанда, баспанасы, автокөлігі және басқа да мүлкі назарға алынбақ.
Бастаманың мақсаты – мемлекеттік қолдауды оған шын мәнінде мұқтаж азаматтарға бағыттау.
Алайда пилоттық жобаның енгізілуі барлық жәрдемақы алушының төлемі қысқарады дегенді білдірмейді.
Ауқымды құрылыс жұмыстары басталады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2027 жылы ел бойынша құрылыс жұмыстарын күшейтуді тапсырды.
«Халықтық құрылыс» бастамасы аясында жолдар, мектептер, ауруханалар және басқа да әлеуметтік нысандар салу, сондай-ақ инженерлік инфрақұрылымды жаңарту жоспарланған.
Осы мақсаттарға 2029 жылдың соңына дейін Ұлттық қордан шамамен 6,5 триллион теңге бөлу көзделген.
Қазірдің өзінде жалпы құны 1,5 триллион теңге болатын 262 жоба мақұлданған. Олардың басым бөлігі жолдарды жөндеуге, медициналық инфрақұрылымды дамытуға және халықты таза ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған.
Құрылыс қарқынының артуы жаңа жұмыс орындарын ашуға, инженерлер мен құрылысшыларға сұраныстың өсуіне және отандық құрылыс материалдары өндірісінің дамуына ықпал етуі мүмкін.
Нью-Йорк, Вена және Миланға тікелей рейстер ашылуы мүмкін
2027 жылы Қазақстанның халықаралық әуе қатынасы кеңеймек.
Үкіметтің мәліметінше, Нью-Йорк, Вена және Милан қалаларына тікелей әуе рейстерін ашу жоспарланып отыр. Сонымен қатар Лондон, Париж және Рим бағыттары бойынша да жұмыстар жүргізілуде.
Қазақстан мен АҚШ арасындағы тікелей әуе қатынасын 2027 жылдың соңына дейін іске қосу көзделген.
Алайда жаңа бағытты ашу үшін қажетті рұқсаттар алынып, авиациялық қауіпсіздік талаптары орындалуы қажет. Сондықтан рейстің нақты іске қосылатын күні әзірге белгісіз.
Мемлекет 30,2 триллион теңге жұмсамақ
2027 жылы республикалық бюджеттің шығысы 30,2 триллион теңгені құрайды деп жоспарланған.
Оның 10,5 триллион теңгесін білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдау және басқа да әлеуметтік маңызы бар салаларға бағыттау көзделген. Бұл – жалпы бюджет шығысының үштен бірінен астамы.
Бұдан бөлек, өңірлерді дамытуға, көлік инфрақұрылымын жаңартуға, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын қолдауға да қаржы қарастырылған.
Халықтың табысы арта ма, әлде шығыны көбейе ме?
2027 жылы ең төменгі жалақы мен зейнетақының өсуі, жаңа жұмыс орындарының ашылуы және инфрақұрылымның жаңаруы халықтың тұрмыс сапасына оң әсер етуі мүмкін.
Сонымен қатар инфляция, кейбір дәрі-дәрмекке салынатын салықтың өсуі және жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлем мерзімінің қысқаруы азаматтардың қаржылық жағдайына әсер етуі ықтимал.
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