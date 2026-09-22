Қазақстанда жұмыссыз мәртебесін беру тәртібі өзгереді
Қазақстанда жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу тетіктері жетілдіріліп жатыр. 1 қазаннан бастап жұмыссыз мәртебесін беру алдындағы қолайлы жұмыс іздеу мерзімі 2 күннен 13 күнге дейін ұзартылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жаңа тәртіпке сәйкес, осы уақыт аралығында Мансап орталығының мамандары азаматтың еңбек тәжірибесін, білімін және кәсіби дағдыларын жан-жақты зерделеп, оған лайық бос жұмыс орындарын ұсынады. Қажет болған жағдайда жұмыс берушілермен де байланыс орнатылады.
Егер азаматқа сәйкес келетін жұмыс орны 13 күн аяқталғанға дейін табылса, белгіленген мерзімнің аяқталуын күтудің қажеті жоқ.
Вакансия таңдаудан бөлек, жұмыс іздеп жүрген азаматтарға кәсіби оқыту, субсидияланатын жұмыс орындары және өзге де мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылуы мүмкін.
Жұмыс іздеуші ретінде тіркелудің алғашқы қадамы – Мансап орталығына жүгіну немесе eGov порталы мен Enbek.kz электрондық еңбек биржасы арқылы өтініш беру.
Ең оқылған:
- Қазақстандық мал өсірушілер Қырғызстаннан 1 миллион доллар тұратын қошқар сатып алды
- Кәмелетке толмағандар да тартылған: Астанада екі апалы-сіңлілі притон ұйымдастырған
- Есікті бұзып кірген: Қарағандыда ірі көлемде ақша ұрлаған үш күдікті ұсталды
- Қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды
- Көлігін тастай салып, тұра қашты: Полиция хромтаулық жүргізушіні ұстады