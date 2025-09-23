Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда жүк тасымалының көлемі 8 айда 9,8% өсті

Бүгiн, 16:34
Фото: pexels.com

2025 жылдың қаңтар–тамыз айлары аралығында Қазақстан Республикасында жүк тасымалының көлемі 753 млн тоннаны құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9,8% артты. Барлық көлік түрі арқылы жүк пен багаж тасымалдаудан түскен кіріс 3,7 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Өңірлік тұрғыда 2025 жылдың қаңтар–тамыз айларында жүк айналымының өсімі Астана (15,2%) мен Алматы қалаларында (1,5%), Атырау (47,8%), сондай-ақ Жетісу (41,1%) және Абай (30%) облыстарында байқалды.

Көлік түрлері бойынша ең үлкен жүк тасымалы теміржол көлігіне тиесілі - 300,3 млн тонна, бұл 2024 жылдың қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда 11,4% көп.

Автомобиль көлігімен тасымал көлемі де 1,8% өсті.

Қомақты өсім құбыр арқылы тасымалдауда да байқалды - 228,1 млн тонна, бұл өткен жылдың деңгейінен 16,5% жоғары.

Әуе көлігі арқылы 19,1 мың тонна жүк тасымалданды, бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,5% артық.

Теңіз және жағалау көлігі де өсім көрсетті - 30,6%, 2025 жылдың 8 айында 2 485,5 мың тонна жүк тасымалданды.

