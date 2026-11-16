Қазақстанда жеті жылда 3,6 млн жаңа жұмыс орны құрылды
2019-2025 жылдар аралығында Қазақстанда 3,6 млн-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Оның ішінде 2,4 миллионы тұрақты жұмыс орындарына тиесілі. Осылайша, жеті жылда құрылған жұмыс орындарының үштен екісі тұрақты жұмыспен қамтуға бағытталған.
Тек 2025 жылдың өзінде елімізде 564,2 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Оның 361,9 мыңы немесе 64%-ы тұрақты жұмыс орындары болса, қалған 202,3 мыңы немесе 36%-ы уақытша жұмыс орындарын құрады.
Өңірлік көрсеткіштерге сәйкес, тұрақты жұмыспен қамту үлесі еліміздің аймақтарында әртүрлі.
2025 жылы тұрақты жұмыс орындарының ең жоғары үлесі Ақмола және Қостанай облыстарында тіркелді. Екі өңірде де жаңадан құрылған жұмыс орындарының 76%-ы тұрақты жұмыс орындарына тиесілі болды. Абсолюттік көрсеткіш бойынша Ақмола облысында – 17,2 мың, Қостанай облысында 24,5 мың тұрақты жұмыс орны ашылды.
Жамбыл облысында тұрақты жұмыс орындарының үлесі 72%-ды немесе 38 мың орынды құрады. Ақтөбе облысында бұл көрсеткіш 71%-ға жетіп, 38,5 мың тұрақты жұмыс орны ашылды. Осындай үлес Шымкент қаласында да тіркелді. Мұнда 22,5 мың тұрақты жұмыс орны құрылды.
Сонымен қатар жұмыспен қамту экономика мен әлеуметтік саланың бірнеше секторында қатар өсті.
2025 жылы жаңа жұмыс орындарының ең көп саны экономикалық қызметтің өзге де түрлері санатында құрылды. Бұл – 137,7 мың жұмыс орны немесе салалар бойынша келтірілген жалпы көрсеткіштің 38%-ы.
Екінші орында білім беру саласы тұр. Мұнда 80,5 мың жұмыс орны ашылып, үлесі 22,3%-ды құрады. Ал ауыл, орман және балық шаруашылығында 60,4 мың жұмыс орны құрылды. Бұл жалпы көрсеткіштің 16,7%-ына тең.
Құрылыс саласында 27,6 мың жұмыс орны немесе 7,6%, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету саласында 25,2 мың жұмыс орны немесе 7% ашылды.
Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу саласында тағы 16,3 мың жұмыс орны құрылды. Көлік және қоймалау саласына 10,9 мың, ал өнеркәсіпке 3,2 мың жұмыс орнынан тиесілі болды.
Жеті жылдық кезеңнің қорытындысы еңбек нарығының бірнеше бағыт бойынша кеңейгенін көрсетеді. Бұл ретте тұрақты және уақытша жұмыспен қамту арақатынасы маңызды көрсеткіш болып қала береді.
Жалпы, жеті жылда 3,6 млн-нан астам жаңа жұмыс орны ашылып, оның 2,4 миллионы тұрақты жұмыс орындары болды. Бұл қарастырылып отырған кезеңдегі жұмыспен қамту ауқымын ғана емес, ұзақ мерзімді еңбек қызметіне арналған жұмыс орындарының едәуір үлесін де көрсетеді.
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