Қазақстанда жаңа "ерекше қала" пайда болуы мүмкін
Үкімет Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы Конституциялық заң жобасын әзірледі.
Парламент палаталарының бірлескен отырысында «Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы» заң жобасы бірінші оқылымда қаралып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мемлекет басшысының 2025 жылғы Жолдауына және Алатау қаласын дамыту туралы Жарлығына сәйкес Үкімет Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы Конституциялық заң жобасын әзірледі.
Бұл заң жобасы Мемлекет басшысы айқындаған тәсілдер мен қағидаттарға негізделген. Оның негізгі мақсаты – Алатау қаласының жедел және тұрақты дамуына жағдай жасау. Жақында қабылданған Конституцияда жекелеген өңірлердің экономикасын жылдамдату үшін «қарқынды дамитын қала» арнаулы құқықтық режимін конституциялық заң арқылы енгізуге болатыны көрсетілген. Осыған сәйкес Алатау жобасы дербес экожүйе ретінде қарастырылады. Ол жеке қаржылық модельге, арнайы басқару режиміне және жаңа институционалдық негізге сүйенеді, - деді Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев.
Заң жобасын әзірлеуге жетекші халықаралық сарапшылар тартылған.
Сарапшылар арнайы әкімшілік және экономикалық аймақтар арқылы қалаларды дамыту бойынша әлемдік тәжірибені зерттеді. Атап айтқанда, Шэньчжэнь, Хайнань (Қытай), Седжон мен Сонгдо (Корея), сондай‑ақ Сингапур, Дубай және Доха сияқты қалалардың тәжірибесі қарастырылды. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, қалаға тек арнайы мәртебе беру жеткіліксіз. Негізгі рөлді тиімді институционалдық орта атқарады, - деді вице-премьер.
Сондай-ақ ол Шэньчжэнь мен Хайнань тәжірибесін мысалға келтірді. Айта кетерлігі, бұл өңірлерде жергілікті әкімшіліктерге кең өкілеттіктер берілген. Олар салық режимдерін бекіте алады, жеңілдіктерді әкімшілендіреді және инвестициялық қолдауды басқарады. Нәтижесінде шешімдер жедел қабылданады, орталық органдармен функциялары қайталанбайды.
Хайнань провинциясы одан да кең экономикалық өкілеттіктер алды. Осы жылдан бастап Хайнань жаңа сауда және инвестициялық хаб ретінде жарияланды.
Осыларды ескере отырып, Алатау қаласында да әкімшілік салық режимдерін бекіту, жеңілдіктерді және инвестициялық қолдаудағы дербестікті енгізуді ұсынып отырмыз. Бұл әсіресе Қазақстанда әлі толық енгізілмеген жаңа салалар үшін маңызды, - деді Қанат Бозымбаев.
Бұған дейін Үкімет басшысы Олжас Бектенов Алатау қаласы туралы заңды жедел қарауды тапсырған еді.
