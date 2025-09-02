Қазақстанда жаңа депозиттер пайда болды

Тамыз айында Қазақстанда жаңа мерзімсіз депозит (сыйақы мөлшерлемесі – 15,5%) және жинақ салымы (17,5%) іске қосылды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының (ҚДКҚ) дерегінше, шілде айында қазақстандық банктердегі мерзімсіз депозиттердің орташа нарықтық мөлшерлемесі 15% болған. Ал мерзімді және жинақ салымдар бойынша кей жағдайда бұл көрсеткіш 18,1%-ға жеткен. Бұл елдегі инфляциядан (тамыздағы көрсеткіш – 11,8%) әлдеқайда жоғары.
Сонымен қатар, ҚДКҚ мәліметінше, тамызда кейбір салымдар бұдан да тиімдірек болды:
• бір қазақстандық банк мерзімсіз депозиттерді 15,5% мөлшерлемемен сақтай бастады, бұл елдегі орташа деңгейден жоғары;
• нарықтағы үлесі 3-10% аралығындағы бір орта банк толықтыру құқығы бар 6 айлық жинақ депозиттерінің мөлшерлемесін 1,4 пайыздық тармаққа көтеріп, 18,4%-ға жеткізді;
• тағы бір орта банк толықтыру құқығы жоқ 6 айлық жинақ депозитінің мөлшерлемесін 0,6 пайыздық тармаққа өсіріп, 17,2%-ға жеткізді, сонымен қатар 3 айлық жаңа депозитті 17,5% мөлшерлемемен енгізді.
Алайда барлық банктер мөлшерлемені көтеріп жатқан жоқ. Тамызда нарықтағы үлесі 10%-дан асатын бір ірі банк мерзімсіз депозиттердің сыйақысын небәрі 0,2 пайыздық тармаққа төмендетіп, 15,3% етті.
Дегенмен, мұндай төмендеуге қарамастан, депозиттер халық үшін әлі де тиімді. Қазіргі таңда банктер ұсынған сыйақы мөлшерлемесі елдегі инфляциядан айтарлықтай жоғары. Бұл қазақстандықтар депозит ашу арқылы жинақтарын құнсызданудан ғана емес, сонымен бірге көбейтуден де ұтатынын білдіреді.
Айта кетейік, соңғы деректерге сәйкес, қазақстандықтардың банк депозиттеріндегі жинақтары 25,8 трлн теңгеден асқан, оның едәуір бөлігі теңгемен сақталуда, ал доллар мен басқа валюталар үлесі аз.