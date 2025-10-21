Қазақстанда жалақы рекорд жаңартты: Орташа табыс 448 мың теңгеден асты

Қазақстанда жалақының тұрақты өсуі жалғасуда. Бұл ел экономикасының жандануын және халықтың өмір сүру деңгейінің жақсарғанын көрсетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ranking.kz-ке сілтеме жасап.
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, 2025 жылдың екінші тоқсанында орташа айлық атаулы жалақы 448,6 мың теңгені құрады. Қалаларда - 471 мың теңге, ал ауылдық жерлерде - 381,7 мың теңге.
Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда жалақы 11,3%-ға өскен. Ал тоқсандық өсім 6%-ды құрап, нақты (сатып алу қабілеті тұрғысынан) өсім шамамен 2,4% болды.
Ұзақмерзімді динамикаға назар аударсақ, соңғы бес жылда орташа айлық атаулы жалақы екі еседен астам өскен. Бұл ел экономикасындағы құрылымдық өзгерістерді - шикізаттық емес салалардың дамуын, бизнестің цифрландырылуын және инвестиция көлемінің артуын көрсетеді.
Бүгінде еңбек нарығы барған сайын құзыреттілікке бағытталып келеді. Технологиялық дағдылары бар, шетел тілдерін меңгерген, сараптама жасай отырып жұмыс істей алатын немесе жобаларды басқара білетін мамандар орташа деңгейден әлдеқайда жоғары жалақы алады.
Тіпті ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі салаларда да инженерлерге, сарапшыларға және басқа да мамандарға сұраныс жоғары. Мәселен, агросектордағы жобалау инженері айына шамамен 2,7 млн теңге табыс табады. Сарапшылар 850 мың теңгеден астам табыс тапса, инженер-құрастырушылар 800 мың теңгеден бастап жалақы алады. Ал техник-технологтар шамамен 757 мың теңге алады.
Көршілес елдермен салыстырғанда, Қазақстандағы жалақы Орталық Азия бойынша ең жоғары деңгейлердің бірі болып отыр.
Орташа айлық көрсеткіш (448,6 мың теңге) Өзбекстандағы деңгейден шамамен 70%-ға жоғары және Тәжікстанмен салыстырғанда шамамен 2,5 есе көп.
Еңбек нарығы жұмыспен қамту жағынан да оң динамика көрсетуде.
2025 жылдың екінші тоқсанында жұмыссыздық деңгейі 4,6%-ды құрап, ел тарихындағы ең төмен көрсеткішке жетті. Бір жыл ішінде жұмыспен қамтылғандар саны 110,1 мың адамға артқан, ал жастар арасындағы жұмыссыздық 3,1%-ға дейін төмендеген.
Мемлекеттік жұмыспен қамту шараларының қатарында субсидияланатын жұмыс орындарын ашу, оқыту және қайта даярлау бағдарламалары бар.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда қай салада айына 10 миллион теңгеден жоғары табыс табуға болатынын хабарладық.