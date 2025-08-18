Қазақстанда тұрғын үй кезегінің тізімі жаңартылды

“Отбасы банк” бүкіл республика бойынша тұрғын үйге кезекте тұрғандардың жаңартылған тізімін жариялады, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
2025 жылдың 24 мамырынан бастап барлық жаңа өтініштерді тек “Отбасы банк” қабылдайды. Бұған дейін мәліметтерді әкімдіктер ұзақ уақыт бойы базаға беріп келгендіктен, кезек тізімдерінде қателіктер болған.
Өз мәртебеңізді тексеру жолдары:
• otbasybank.kz сайтында “Қолжетімді баспана” бөлімін таңдап, өңіріңіз бойынша тізімді жүктей аласыз.
• orken.otbasybank.kz сайтында ЭЦҚ арқылы кіріп, “Мәртебені тексеру” батырмасы арқылы кезекке тұрған күні мен санаты көрсетіледі.
Кімдер кезекке тұра алады?
• Соңғы 5 жылда меншігінде тұрғын үйі болмаған кәмелет жасқа толған ҚР азаматтары;
• Жалғыз баспанасы апатты деп танылғандар.
Өтініштер тәулік бойы қабылданады, қызмет көрсету мерзімі – 1 жұмыс күні.