Қазақстанда тағы бір банк ашылады
Қазақстанның қаржы нарығында ірі халықаралық инвесторлардың белсенділігі артып келеді.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрағасы Мәдина Әбілқасымова Біріккен Араб Әмірліктерінің ең ірі қаржы институттарының бірі – Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) өкілдерімен ресми кездесу өткізді.
Кездесу барысында тараптар елдегі жаңа «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)» АҚ-тың құрылуы мен оны іске қосудың алдағы кезеңдерін талқылады. Сондай-ақ Қазақстан заңнамасына сәйкес банктік лицензия алудың ұйымдастырушылық және реттеушілік аспектілері пысықталды.
Агенттік бұған дейін Abu Dhabi Commercial Bank PJSC-ке Қазақстан аумағында еншілес банк ашуға, тиісті банк холдингі мәртебесін алуға және еншілес ұйым құруға ресми рұқсат берген болатын. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жаңа қаржы ұйымы 2026 жылғы 20 сәуірде Қазақстан Республикасының Әділет органдарында ресми түрде тіркелді.
Жаңа банктің басты ерекшеліктерінің бірі — ол дәстүрлі банкингпен қатар «ислам терезесі» тетігі арқылы исламдық қаржыландыруды дамытуды жоспарлап отыр. Бұл елдің қаржы нарығындағы баламалы, пайызсыз қаржы құралдарының қолжетімділігін айтарлықтай кеңейтпек.
Реттеуші органның мәлімдеуінше, мұндай ірі халықаралық банктің келуі:
- Отандық банк секторындағы салауатты бәсекелестікті дамытуға;
- Бизнес пен халық үшін сапалы қаржылық қызметтер аясын кеңейтуге;
- Ел экономикасына қосымша халықаралық банк капиталын тартуға оң ықпал етеді.
Айта кетейік, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) – Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ең алып банктердің бірі. Банктің мажоритарлық акционері — толығымен Абу-Даби Үкіметіне тиесілі Mubadala Investment Company тәуелсіз инвестициялық қоры. Банк жоғары халықаралық кредиттік рейтингтерге ие (S&P «A+», Fitch «A+») және активтер көлемі бойынша БАӘ-дегі 56 банктің ішінде 3-орында тұр.
Қазіргі уақытта Қазақстанның банк секторында 23 банк жұмыс істесе, оның 10-ы – шетелдік еншілес ұйымдар. Олардың қатарында ADCB-нің қазіргі еншілес құрылымы – «ADCB» Ислам Банкі» АҚ бар.
Бұл ислам банкі отандық жүйеде тұрақты өсім көрсетіп келеді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша банктің таза қаржылық нәтижесі 6,3 млрд теңгені құрады. Ұйым капиталдандырудың жоғары деңгейімен және барлық пруденциялық нормативтерді қатаң сақтауымен ерекшеленеді.
Қазіргі таңда ол активтер бойынша елде 21-орында, депозиттер бойынша 20-орында және кредиттік портфель бойынша 16-орында тұр. Жаңа банктің толыққанды іске қосылуы бұл көрсеткіштерді еселей түспек.