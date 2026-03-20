Қазақстанда су есептегіш ережелері өзгеруде: Оларды ауыстыру қажет пе?
Бұрыннан орнатылған есептегіштерді дереу ауыстыру қажет пе?
Қазақстанда су есептегіш құралдарын орнату және пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізілді. Жаңа талаптар жүйені цифрландыруға және деректерді автоматты түрде беруге бағытталған. Бұл жаңа есептегіштерге де, бұрыннан орнатылғандарына де қатысты болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанда сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі су есептегіш құралдарын таңдау, монтаждау және пайдалану ережелеріне енгізілген өзгерістер бекітілді.
Жаңашылдықтың басты мақсаты - деректерді берудің автоматтандырылған жүйесіне көшу. Енді есептегіш құралдары ақпараттық-өлшеу жүйелерімен және энергия тұтынуды есепке алу жүйелерімен интеграциялануы тиіс.
Не өзгереді?
Негізгі жаңалықтардың бірі - деректерді беру технологияларын енгізу.
Басымдық NB-IoT желісіне беріледі, сонымен қатар LoRaWAN технологиясын пайдалануға рұқсат етіледі.
Маңызды:
Жаңа құрылғылар ең алдымен NB-IoT арқылы жұмыс істейтін болады.
LoRaWAN технологиясы бар ескі есептегіштерді олардың қызмет ету мерзімі аяқталғанша пайдалануға болады.
«Ақылды» есепке алу жүйесі пайда болады
Ережелер деректерді қашықтан жинау жүйесіне көшуді бекітеді. Бұл мынаны білдіреді:
Есептегіш көрсеткіштері автоматты түрде беріледі.
Мәліметтерді қолмен беру қажеттілігі азаяды.
Қателіктердің орын алу ықтималдығы төмендейді.
Сондай-ақ, энергия тұтынуды есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭТЕАЖ) енгізілуде.
Есептегіштерге қойылатын жаңа талаптар
Құжатта мыналар жазылған:
Есепке алу құралдарының классификациясы (орнату орны, жұмыс істеу принципі және деректерді беру түрі бойынша).
Монтаждау және пайдалану талаптары.
Сапаның міндетті параметрлері.
Кепілдік бойынша бөлек талап бекітілді:
Есепке алу құралдарына қызмет көрсету мерзімі кемінде 5 жылды құрауы тиіс.
Бұл нені білдіреді?
Көптеген қазақстандықтар үшін бұл өзгерістер ыңғайлы жүйеге біртіндеп көшуді көздейді.
Көрсеткіштерді қолмен жазу азаяды.
Ашықтық артады.
Төлемдер дәл есептеледі.
Бұл ретте, бұрыннан орнатылған есептегіштерді дереу ауыстырудың қажеті жоқ. Олар өздерінің қызмет ету мерзімі біткенше жұмыс істей береді.
Айта кетейік, Қазақстандағы суды есепке алу жүйесі цифрлық форматқа көшуде. Жаңа ережелер тұтынушылар үшін де, коммуналдық қызметтер үшін де автоматтандыруға, ашықтық пен ыңғайлылыққа бағытталған.
