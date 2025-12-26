Қазақстанда пилотсыз технологияларды тестілеу басталды

Қазақстанда инновациялық көлік жүйелерін енгізу үшін базалық жағдайлар жасалған. Бұл туралы Үкіметтің қорытынды баспасөз конференциялары аясында Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жақын арада барлық құрамдас бөліктерді тексеру және одан әрі жұмыс бағыттарын анықтау үшін технологияны пилоттық режимде іске қосу жоспарлануда. Бұл болашақта жобаны бұдан да үлкен аумақтарға кеңейтуге мүмкіндік береді.
Біз қандай компоненттерді қайта қарау керектігін тексеру үшін пилоттық режимде іске қосуды бастаймыз. Бұл технологияның қауіпсіз тестілеу ортасы үшін аймақ анықталады. Алынған нәтижелер негізінде біз жол инфрақұрылымының стандарттарын әзірлейміз. Пилоттық іске қосу қорытындысы бойынша Қазақстанда осындай технологиялардың толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті жол инфрақұрылымына қойылатын ең төменгі талаптар әзірленетін болады, – деп атап өтті вице-премьер.
Бұған дейін Digital Bridge 2025 форумында отандық Jet Sharing IT-компаниясы сервисті 2027 жылы толыққанды коммерциялық іске қосу мүмкіндігімен пилоттық жобаны іске қосу жоспарларын жариялады. Жобаның негізін автомобиль қозғалысын, тапсырыстарды бөлуді және бағаны басқаратын ЖИ негізіндегі жүйе құрайды. Негізгі міндеттердің бірі навигация үшін қаланың жоғары дәлдіктегі 3D картасын жасау болады. Alatau City ұшыру алаңы ретінде қарастырылуда.