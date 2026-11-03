Қазақстанда өсімдік майын өндіру 25,2%-ға өсті
2026 жылғы қаңтар-қыркүйек айларында Қазақстанда 827,8 мың тонна өсімдік майы өндірілді. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25,2%-ға артық. Өткен жылдың осы кезеңінде 661,0 мың тонна өнім өндірілген. Осылайша, өндіріс көлемі 166,8 мың тоннаға өсті.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, өсімдік майының негізгі өндіріс көлемі Шығыс Қазақстан, Абай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарына, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалаларына тиесілі.
2026 жылғы қаңтар-тамыз айларында өсімдік майының экспорты 704,7 мың тоннаны құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 39,7%-ға артық. Экспорттың оң динамикасы байқалды, - делінген хабарламада.
Осы кезеңде өсімдік майының импорты 128,3 мың тоннаны құрап, 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,4%-ға азайды.
Ал ішкі нарықта 2026 жылғы қаңтар-тамыз айларында 176,9 мың тонна өсімдік майы сатылды.
Ең оқылған:
- Қар мен жаңбыр: Синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды
- Әзербайжан президентінің атынан Түркияда жалған мәлімдемелер тарады
- Әлем елдерінің тұрақтылығы: Қазақстан АҚШ-тан кейін орналасып, қай мемлекеттерден озып шықты?
- АҚШ сайлауы: Демократтар жеңсе, Трамптың жағдайы не болады? – SarapSöz
- Астанадағы әлем чемпионаты: Қазақстан балуандары неге алтынсыз қалды?