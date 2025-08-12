Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда орыс тілінде оқытатын сыныптар жабыла ма?

Бүгiн, 14:05
- архив/ Арман Мухатов
Фото: - архив/ Арман Мухатов

Елімізде қазақ тілінде оқытатын сыныптардың саны өсіп жатқанымен, орыс тіліндегі сыныптарды жабу жоспарланбайды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаев Үкіметтегі брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Министрдің айтуынша, сыныптардың ашылуы ата-аналардың таңдауына ғана байланысты.

Ондай жоспар жоқ, бірден айтайын. Сыныпты таңдау – ата-ананың құқығы, сондықтан сыныптар да сол таңдауға қарай ашылады. Қазір, көріп отырғандарыңыздай, балаларын қазақ тілінде оқытқысы келетін ата-аналардың саны артып келеді. Бұл – табиғи үдеріс. Мемлекеттің арнайы жоспары немесе бағдарламасы жоқ. Ең бастысы – кез келген білім беру ұйымында сапалы оқытуды қамтамасыз ету, – деді министр.

Ғани Бейсембаев мемлекет үшін басты міндет – оқыту тіліне қарамастан, жоғары деңгейдегі білім сапасын қамтамасыз ету екенін атап өтті.

Айта кетейік, министр Ғани Бейсембаев "Мектепке хиджабпен келуге бола ма?" деген сауалға жауап берген еді

