Қазақстанда Орталық Азиядағы алғашқы New York Film Academy филиалы ашылды

Қаскелең қаласында әлемге әйгілі америкалық кино мектебі – New York Film Academy Kazakhstan-ның ресми ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, Energo University мен Dala Edge креативті паркінің базасында құрылған жаңа филиал – Орталық Азиядағы NYFA-ның алғашқы оқу орны.
Салтанатты шараға New York Film Academy президенті әрі CEO-сы Майкл Янг, ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, сондай-ақ Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысты.
Ашылу рәсімі кинематографиялық сипатта өтіп, көпшілік қонақтарды ерекше «съемка дублі» қойылымымен қарсы алды. Іс-шара барысында студенттер мен АҚШ-тың Алматыдағы Бас консулы Мишель Еркин сөз сөйлеп, жаңа оқу орнының аймақ үшін мәдени және шығармашылық маңызын атап өтті. Қонақтар кампусты аралап, кітапхана, дәрісханалар, дыбыс жазу және монтаж студияларын, сондай-ақ Dala Edge шығармашылық кеңістігінің мүмкіндіктерін көрді.
Күннің екінші жартысында студенттер мен қатысушылар үшін тәжірибелік шеберлік сабақтары ұйымдастырылып, оларды халықаралық деңгейдегі мамандар өткізді. Олардың қатарында режиссер әрі NYFA оқытушысы Роб Пьетри, актер және импровизация шебері Марк Мочаби, AR және ойын технологиялары бойынша сарапшы Кевин Кейтон, продюсер әрі режиссер Майкл Хсюэ, белгілі клипмейкер және кинорежиссер Ладо Кватания, қазақстандық кинопродюсер Қуаныш Бейсек, Голливуд стандарттарында жұмыс істейтін сценарист Гүлжан Токтогул, режиссер әрі Unreal Engine маманы Болат Ақназар, визуалды эффектілер сарапшысы Денис Вежновец, қазақстандық сценаристер Санат Шапашов пен Сергей Литовченко, сондай-ақ NYFA оқытушысы, актер Тодд Бруно болды.
Кеш соңында «CIS MEDIA MARKET TOMORROW: CHALLENGES, FOCUS, COMMUNITY» атты панельдік пікірталас өтіп, өңірлік медиа нарығының болашағы кеңінен талқыланды.
New York Film Academy президенті Майкл Янг өз сөзінде Қазақстандағы жаңа филиалдың ашылуы білім беру саласындағы ғана емес, мәдениет пен шығармашылық индустриядағы да үлкен жетістік екенін атап өтті.
Біз New York Film Academy-дің Қазақстанда ашылғанына мақтанамыз. Бұл тек білім беру жобасы ғана емес, өңірдің таланттарын біріктіріп, оларды жаһандық кино индустриясына алып шығатын алаң, – деді ол