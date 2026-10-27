Қазақстанда NVIDIA компаниясының физикалық жасанды интеллект жөніндегі өңірлік орталығын құру ұсынылды
Қазақстан мен NVIDIA жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты кеңейтіп жатыр.
Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі NVIDIA компаниясымен Deep Learning Institute (DLI) бағдарламасы аясында ынтымақтастық орнатқан. Бағдарлама оқытушыларды даярлауға және сертификаттауға, сондай-ақ студенттердің жасанды интеллект саласындағы құзыреттерін дамытуға бағытталған.
2026 жылғы 23 қазанда NVIDIA компаниясының негізін қалаушысы әрі бас атқарушы директоры Дженсен Хуангтың Қазақстанға сапары аясында ынтымақтастықты кеңейту қажеттілігі атап өтіліп, елімізде өңірлік NVIDIA Physical AI Hub орталығын құру ұсынылды. Бұл бастама физикалық жасанды интеллект саласында кадрлар даярлау және қолданбалы шешімдерді дамыту мақсатында университеттер мен өнеркәсіптік серіктестердің күш-жігерін біріктіруді көздейді.
Бірінші кезеңде Қазақстанның жоғары оқу орындарына NVIDIA DLI курстарына, оқу материалдарына және сертификаттауды қамтитын практикалық сабақтарға қолжетімділік беру ұсынылады. Бағдарлама аясында оқытушыларды тегін сертификаттау және академиялық қауымдастыққа арналған оқу семинарларын өткізу қарастырылған. Даярлықтан өткен оқытушылар өз университеттерінде студенттерді оқыта алады. Бастаманың техникалық негізі ретінде жоғары оқу орындарының қолданыстағы инфрақұрылымы мен қолжетімді бұлттық есептеу ресурстарын пайдалану жоспарлануда.
Бастаманы кезең-кезеңімен іске асыру көзделуде. Алғашқы кезеңде жоғары оқу орындарының NVIDIA DLI бағдарламасына қолжетімділігін қамтамасыз ету, оқытушыларды даярлау және сертификаттау жоспарлануда. Кейін сертификатталған мамандар өз университеттерінде студенттерге арналған оқу курстары мен практикалық сабақтарды ұйымдастыра алады. Қолданыстағы университеттік инфрақұрылым мен қолжетімді бұлттық есептеу ресурстарын пайдалану бағдарламаның қамту аясын біртіндеп кеңейтуге мүмкіндік береді.
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