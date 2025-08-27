Қазақстанда несиенің қай түріне сұраныс артты?

Қазақстанда шілде айында бөлшек кредит беру көлемі 1,6 трлн теңге шамасында қалып, маусым айындағы деңгейін сақтап қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бірінші кредиттік бюро деректеріне сүйенсек, 1,6 трлн мөлшеріндегі жалпы бөлшек кредит беру негізгі өнімдердің әртүрлі динамикасына байланысты маусым айындағыдай дерлік деңгейде қалды.
Кепілсіз тұтынушылық несиелер бойынша көлемдер 2%-ға, 963 млрд теңгеге дейін төмендеді, қарыз алушылардың саны да төмендеді.
Бірақ ипотекалық кредиттеу өсімді көрсетеді – а/а плюс 13%, 241 млрд теңге жалпы нәтижесімен және қарыз алушылар санының тағы да салыстырмалы өсуімен.
Автонесиелер де өсуде, маусыммен салыстырғанда 3,5%-ға ғана болса да. Есесіне көлемдердің өздері ипотекалықтан жоғары – 261 млрд теңге. Жалпы бөлшек кредит берудегі өнімнің өзекті үлесі шамамен 16%-ға жетті. Бұл кем дегенде 2022 жылдың басынан бері өнім үшін ең жоғары көрсеткіш.
Кәсіпорындарға жалпы кредит беру шамамен 1,9 трлн теңге көлемінде қалыптасты, бұл қаңтардағыдан 3%-ға аз. Көрсеткішті дәстүрлі түрде жиынтық кредит берудің 90%-ын құрайтын ЗТ көлемдері төмен түсірді.
Төмендегі иллюстрациялардан негізгі көрсеткіштердің кейбір егжей-тегжейлері мен динамикасын таба аласыздар.