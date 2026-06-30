Қазақстанда мобильді интернет пайдаланушылар саны азайды
Қазақстанда ұялы байланыс тарифтерінің өсуі аясында мобильді интернет пайдаланушылар саны азайды
Қазақстанда ұялы байланыс қызметтері құнының қымбаттауынан кейін соңғы жылдары алғаш рет мобильді интернет пайдаланушыларының саны айтарлықтай қысқарғаны тіркелді. Телекоммуникация нарығының статистикасына сүйенген EnergyProm осындай мәлімет таратты.
2026 жылдың қаңтар айының қорытындысы бойынша, мобильді интернет абоненттерінің саны 19,2 миллионнан 18,1 миллион адамға дейін азайған. Ақпан айында бұл көрсеткіш тағы төмендеп, 17,8 миллионды құрады. Мамыр айына қарай пайдаланушылар саны ішінара қалпына келіп, 18,2 миллионға жеткенімен, бәрібір 2025 жылдың соңындағы деңгейден айтарлықтай төмен болып қалды.
Күрт төмендеу ұялы байланыс қызметтері тарифтерінің өсуімен тұспа-тұс келді. 2026 жылдың қаңтарында операторлар абоненттік төлемді 2025 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда орташа есеппен 8,7%-ға арттырды. Жылдық көрсеткіш бойынша, мамыр айындағы жағдайға сәйкес, қоңыраулар, SMS және интернет қосылған тарифтік жоспарлардың құны 10%-ға өсті. Сондай-ақ интернет пен теледидар пакеттері — 2,7%-ға, ал үй интернеті — 2,3%-ға қымбаттады, – деп атап өтті мамандар.
Сонымен қатар, ұялы байланыс нарығының көлемі өсуін жалғастыруда. 2026 жылдың алғашқы бес айында ұялы байланыс қызметтерінің көлемі (мобильді интернетті есепке алмағанда) 7,8%-ға артып, 93,8 миллиардтан 101,1 миллиард теңгеге дейін жетті. Интернетке қолжетімділік қызметтерінің көлемі де 8%-ға өсіп, 373,6 миллиард теңгені құрады.
Бұл ретте стационарлық (үй) телефон байланысы нарығы қысқаруын әрі қарай жалғастырып жатыр. Бір жыл ішінде тіркелген телефон желілерінің саны 11,4%-ға азайса, жергілікті телефон байланысы қызметтерінің көлемі шамамен 8%-ға төмендеді.
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