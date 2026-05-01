Қазақстанда мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында жаңа жүйе іске қосылады
4 мамырдан бастап бастапқы дилерлер жұмысын бастайды, бұл нарық өтімділігін арттыруға бағытталған.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен бірлесіп, 2026 жылдың 4 мамырынан бастап мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында бастапқы дилерлер жұмыс істей бастайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұрын жүргізілген мониторинг кезеңіне сүйене отырып, ЦентрКредит Банкі, Еуразиялық Банк, Kaspi Bank, ForteBank және Қазақстан Халық Банкі бастапқы дилерлер болып белгіленді.
Бастапқы дилерлер жұмысын енгізу мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының үздіксіз дамуындағы маңызды қадам болып табылады.
Жаңа жүйе бойынша бастапқы дилерлер мемлекеттік бағалы қағаздарға тұрақты сұранысты қамтамасыз етеді және қайталама нарықта жеке құралдар үшін екі жақты баға белгілеуді қолдайды, бұл ашық және өтімді баға белгілеуді қамтамасыз етеді.
Бұл ретте, нарықтың басқа қатысушылары қайталама нарықтағы мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелерге толық және кедергісіз қол жеткізуді сақтайды.
Бұдан әрі, бастапқы дилерлік жүйені енгізу өтімділікті арттыру, спредтерді тарылту және тұрақты баға белгілеуді ұсыну, мемлекеттік облигациялармен мәмілелерді жеңілдету және баға белгілеудің болжамдылығын арттыру арқылы инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар жасайды.
Бұл жоба нарықтық өтімділікті айтарлықтай арттырып, инвесторлар базасын кеңейтеді деп күтілуде.
Бастапқы дилерлік жүйені дамыту сонымен қатар қазақстандық мемлекеттік бағалы қағаздардың халықаралық тартымдылығын да арттырады, оларды JPMorgan GBI-EM индексін қоса алғанда, жаһандық индекстерге енгізуге жол ашады және үкіметтің қарыз алу шығындарын азайтуға көмектеседі.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ішкі қарыз нарығын дамытуға және оның тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды дәйекті түрде жүзеге асыруды жалғастыруға ниетті.
